FORO IMPULSA

Directo | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, una jornada concebida para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular

DIRECTO FORO IMPULSA | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español / PI STUDIO

Javier Quintana

Badajoz

El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.

Sigue aquí el 'minuto a minuto' de la jornada del Foro Impulsa.

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura: "Mucha gente no se da cuenta de que vota contra sus propios intereses"

Directo | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de diciembre

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de diciembre de 2025

Los efectos de la vaguada en Extremadura: un martes cargado de lluvia y temperaturas mínimas de 4 grados

La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector

La gripe se dispara en Extremadura: nueva jornada de vacunación sin cita este jueves y uso de mascarillas en centros de salud y residencias

El Foro Impulsa analiza el papel del Suroeste Ibérico en los ejes europeos

