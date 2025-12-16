Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sanidad

El DOE publica la resolución de la convocatoria del concurso de traslado de plazas vacantes del SES

El concurso de traslado del SES incluye plazas para veterinarios, enfermeros especialistas y auxiliares administrativos, entre otras categorías, con un plazo de solicitud de 20 días hábiles

Profesionales sanitarios en un hospital.

Profesionales sanitarios en un hospital. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes, día 16, las resoluciones de la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, se han publicado las convocatorias de concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de personal en las categorías de Veterinario/a de Equipo de Atención Primaria, Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico, Enfermero/a Especialista en Salud Mental, Enfermero/a Especialista del Trabajo, Farmacéutico de Equipo de Atención Primaria, Auxiliar Administrativo de Función Administrativa, y Celador/a.

Noticias relacionadas y más

A partir de este miércoles, día 17, comienza un plazo de 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar las solicitudes y documentación necesaria, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
  2. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  3. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  4. Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
  5. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  6. La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
  7. Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
  8. Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña

Gallardo acusa al PP y Vox de "quebrar" la educación pública y promete recuperar comedores gratuitos y aulas infantiles

Gallardo acusa al PP y Vox de "quebrar" la educación pública y promete recuperar comedores gratuitos y aulas infantiles

El Suroeste se erige como bloque en Extremadura: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

UED-SYT denuncia que las políticas de vivienda de la Junta dejan fuera a miles de familias extremeñas

UED-SYT denuncia que las políticas de vivienda de la Junta dejan fuera a miles de familias extremeñas

Las comunicaciones del Suroeste Ibérico se erigen como el "gran reto" del territorio

Las comunicaciones del Suroeste Ibérico se erigen como el "gran reto" del territorio

La Junta vaticina poco impacto del abono único de 60 euros en Extremadura por la falta de conexiones

La Junta vaticina poco impacto del abono único de 60 euros en Extremadura por la falta de conexiones

El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: "No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas"

El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: "No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas"

Lisboa reclama una conexión ferroviaria "digna" con Madrid por Badajoz: "Somos la única capital que no tiene conectividad con Europa por alta velocidad"

Lisboa reclama una conexión ferroviaria "digna" con Madrid por Badajoz: "Somos la única capital que no tiene conectividad con Europa por alta velocidad"

Así te hemos contado el Foro Impulsa sobre el Suroeste Ibérico promovido por Prensa Ibérica

Así te hemos contado el Foro Impulsa sobre el Suroeste Ibérico promovido por Prensa Ibérica
Tracking Pixel Contents