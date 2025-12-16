Évora, Cáceres y Olivenza debaten sobre cultura y patrimonio como motores económicos del suroeste peninsular

La cultura y el patrimonio son verdaderos motores económicos para las poblaciones. Ese ha sido el leitmotiv de la mesa redonda titulada 'Ciudades que inspiran: Cultura, Patrimonio y Futuro' dentro del Foro Impulsa. En ella han participado Rafa Mateos, alcalde de Cáceres; Carmen Carvalheira, vereadora da Câmara Municipal de Évora, y Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza.

Estos tres municipios son referentes turísticos del suroeste peninsular y han abordado los retos de futuro que se encuentran en los próximos años. Esta mesa ha estado moderada por Rafael Romero, director de Diario de Córdoba.

Cultura como medida de desarrollo

"La cultura es una pieza clave para la ciudad de Cáceres", asegura Mateos. Así, ha señalado que el desarrollo industrial. "La cultura nos está dando muchas oportunidades para la ciudad", cree que es un motor transformador para Cáceres.

La vereadora de Évora ha destacado que desde que recibieron la declaración como Capital Europea de la Cultura 2027 su municipio ha notado el impulso en cuanto al número de visitantes. Carvalheira ha resaltado que esta capitalidad servirá como revulsivo para su municipio y el resto de pueblos que componen la región lusa. Se convierte, por tanto, en espejo para la ciudad de Cáceres que opta a la misma capitalidad pero para el año 2031.

"Plan para fomentar el portugués en la Raya"

Manuel José González Andrade, por su parte, ha reclamado la potenciación del portugués en la frontera entre Extremadura y Portugal. De este modo, ha pedido un plan especial para fomentar este idioma en la Raya. "El portugués oliventino se está perdiendo", ha dicho, recordando lo negativo de esta noticia.

De este modo, ha puntualizado los programas reales que se han llevado a lo largo de los últimos años para "facilitar el camino" a los empresarios lusos y oliventinos. Ha destacado, así, el trabajo compartido para potenciar Olivenza como un territorio singular.

Capital Europea de la Cultura 2031

Rafa Mateos, el primer edil de Cáceres, ha destacado la necesidad de las mejoras en las comunicaciones para impulsar el potencial turístico de la ciudad. En concreto, ponen la mirada en su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 2031. El viernes presentará el proyecto en el Ministerio de Cultura para comenzar oficialmente este camino para ser referente cultural dentro de seis años.

Mateos ha recordado que la candidatura de la capital cacereña no se obtuvo en 2016, pero sirvió como unos pilares para la realidad cultural de la ciudad que se vive en estos momentos. De esta manera, ha reconocido que uno de los revulsivos para la ciudad fue la llegada del museo de Helga de Alvear en 2018. Este acontecimiento "ha marcado un antes y un después para la ciudad", ya que supone un polo de atracción de turismo cultural.

El alcalde cacereño ha señalado que la candidatura como Capital Europea de la Cultura ha servido como un "nexo de unión" para toda la región y también para el país vecino. "Tampoco olvidamos nuestras raíces en Iberoamérica", ha afirmado desvelando algunos de los puntos que contendrá su programa para optar a la capitalidad de la cultura.

Mateos cree que "Cáceres pasará el primer corte en marzo" y seguirá con su camino para obtener la capitalidad. Asimismo, aunque confía en que la ciudad obtendrá esta distinción, solo "la carrera merecerá la pena".

Turismo como motor

Esta capitalidad supondría un antes y un después para el turismo de Cáceres y parte del suroeste. En este sentido, González Andrade ha recordado que "Extremadura y el Alentejo tienen mucho en común", el turismo es uno de esos puntos. Los tres representantes municipales de Évora, Cáceres y Olivenza han reconocido lo que supone para ellos los visitantes que llegan. "Estamos muy agradecidos", ha dicho Carvalheira.

Por ello, ha destacado la importancia de crear sinergias entre los dos territorios para mejorar los datos de visitantes. Por su parte, Rafa Mateos ha aseverado que "el turismo gastronómico, deportivo y cultural" aportan grandes cifras de visitantes a Cáceres y "la cultura en Cáceres atrae mucho turismo". Eso sí, ha reconocido que "hay que buscar el equilibrio para que la gente pueda vivir, haya turismo y no se convierta en un problema para Cáceres".