Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación

Nuevo impulso a los autónomos en Extremadura. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un nuevo paquete dotado con 6,5 millones de euros para garantizar la continuidad de los negocios, especialmente en el ámbito rural, con ayudas directas desde 960 hasta 3.000 euros. "Queremos crear oportunidades laborales sobre todo donde más se necesita, que es en nuestros pueblos, y apoyar a nuevas pymes y autónomos, que son los que generan riqueza y fijan población en Extremadura", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

El Ejecutivo ha dado luz verde a la primera convocatoria de las líneas I, III y IV del decreto que regula las subvenciones apara el impulso del empleo autónomo en Extremadura, con ayudas tanto "a los que dan el paso de montar su propio negocio como a los que lo mantienen transcurrido un importante periodo de tiempo". El objetivo es doble: dinamizar el mercado laboral con empleos de calidad y compensar los "costes sociales" que asumen los autónomos como incentivo para dar continuidad a la actividad empresarial.

Jubilación activa

Según ha explicado Manzano, la primera línea de ayudas se denomina Impulso al Empleo Autónomo 3+1 y va destinada a los emprendedores que tras mantener su negocio durante tres años, se comprometan a hacerlo un año más. Estas personas van a obtener 2.500 euros de ayuda, una cantidad que se elevará hasta 3.000 en municipios de menos de 300 habitantes.

En segundo lugar, se establece la tarifa Cero SMI, que contempla una ayuda de 960 euros para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo (1.184 euros en 14 pagas). Por último, se activa la tarifa 'Quédate', para apoyar con 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que se acojan a la jubilación activa.

En la convocatoria anterior se recibieron 16.000 solicitudes y con estas novedades, el Ejecutivo espera llegar a más beneficiarios "para crear oportunidades de autoempleo sobre todo en los pueblos".

Ayudas para modernización

Este martes, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la nueva convocatoria de las ayudas a micropymes y autónomos para realizar inversiones de modernización. La línea de 2026 cuenta con un presupuesto de dos millones de euros que se destinarán a financiar la adquisición de bienes de equipo: maquinaria y herramientas ligadas al proceso productivo. La previsión es que unos 450 autónomos de toda la región se puedan beneficiar, con el objetivo de que sus empresas "sigan creciendo y mejorando su productividad".

Las ayudas cubren hasta el 50% de la inversión realizada, con un máximo de 25.000 euros (IVA excluido) para todos los sectores empresariales a excepción del primario y los que cuenten con la posibilidad de acceder a otros incentivos similares. Según ha explicado Manzano, se van a priorizar los proyectos ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes y los relacionados con el sector industrial.

Contratación de gerentes comerciales

En el ámbito de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto que regula la contratación de gerentes para la dinamización comercial en los municipios. Se trata de una figura "clave" para dar apoyo y soporte al comercio local y con las nuevas bases, se garantiza la continuidad de los contratos durante al menos tres años.

Elena Manzano ha recordado que la Junta de Extremadura cubre mediante estas ayudas hasta el 75% de los gastos salariales de estos gerentes para que los ayuntamientos puedan mantenerlos y mejorar así el comercio local.