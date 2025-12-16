Extremadura es la segunda región donde más suben los salarios, hasta los 1.908 euros por trabajador

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido en Extremadura un 4,6% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.610,68 euros. Asimismo, entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han aumentado en la comunidad extremeña un 5,1% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 1.908,16 euros por trabajador y mes, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra coloca a Extremadura como la segunda región donde más han subido los salarios en el tercer trimestre del año, solo por detrás de Baleares, que ha experimentado un incremento del 5,8% frente al 5,1% extremeño. Pero a pesar de la subida, hay que destacar que la comunidad extremeña es también la segunda comunidad del país con los salarios más bajos, solo superada por Canarias, con un salario de 1.891,3 euros, inferior al extremeño (1.908,16 euros). Por contra, los costes salariales más altos los han registrado Madrid (+3%, hasta los 2.712,7 euros mensuales), País Vasco (+4,1%, hasta los 2.682,4 euros) y Navarra (+1,4%, hasta los 2.404,7 euros).

Una subida del 3% a nivel nacional

Por su parte, en el conjunto nacional el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie. Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas en el país.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han subido en España un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que han aumentado un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva ha subido un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada ha aumentado un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador ha subido en el país en el tercer trimestre de 2025 un 3% en tasa interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el coste laboral por trabajador y mes ha aumentado en España un 0,8% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, una décima más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 21 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Actividades artísticas y sanidad recortan el coste

Por secciones de actividad, el coste laboral ha registrado en España sus mayores incrementos interanuales en actividades administrativas (+6,7%, hasta los 2.281,5 euros por trabajador y mes) y en actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,9%, hasta los 4.009,4 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los han experimentado las actividades artísticas (-2,4%, hasta los 2.208,6 euros por trabajador y mes); las actividades sanitarias (-0,4%, hasta los 3.084,9 euros por trabajador y mes), y la Administración Pública, con un retroceso del 0,2%, hasta los 3.577 euros por trabajador y mes.

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se han dado en actividades financieras (+1,1%), comercio (+1,7%) y educación e industrias extractivas, ambas con un repunte del 2%. En el caso de la hostelería, el coste laboral ha subido un 2,8% interanual en el tercer trimestre, hasta los 2.037,5 euros por trabajador y mes, siendo el coste laboral más bajo de todas las secciones de actividad.

Más de 152.000 vacantes en los meses de verano

El INE ha informado además de que en el tercer trimestre del año se han registrado 152.677 vacantes de empleo, lo que supone 2.136 más que en el mismo trimestre del año pasado.

Del total de vacantes contabilizadas en los meses de verano, el 88,3% pertenecían al sector servicios, con 134.735 vacantes, mientras que el 7,6% se englobaban en la industria (11.585 vacantes) y el 4,2%, en la construcción (6.357 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 91,3% de las empresas preguntadas por el INE han respondido que no tenían vacantes que cubrir entre julio y septiembre porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 5,4% aludían al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes del segundo trimestre, con 29.190 y 28.079, respectivamente, mientras que La Rioja y Extremadura han presentado las menores cifras, con 621 y 835 vacantes, respectivamente.