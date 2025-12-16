Feijóo asegura que Sánchez dará explicaciones por la corrupción y ataca a sus socios: "apoyar a un Gobierno moribundo tiene costes electorales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado este viernes desde Zahínos (Badajoz) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará dando explicaciones en sede parlamentaria sobre la "maraña" de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y a su entorno y ha atacado a los socios del PSOE porque llevan "meses amagando y no dando".

Respondía así esta mediodía después de que la Mesa del Congreso haya admitido a trámite la solicitud de comparecencia del PP para que el presidente del Gobierno hable de corrupción en el pleno, si bien la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatirlo y poner fecha en su caso, no se convocará previsiblemente hasta finales de enero. Los populares exigen, no obstante, que la comparecencia de Sánchez sea antes de que finalice el año.

En la recta final de la campaña electoral extremeña, Feijóo se ha desplazado hasta la localidad pacense para visitar junto al consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, una empresa de carbón. Y allí ha arremetido contra los socios del Gobierno de Sánchez, a los que "ya no se los cree nadie" y ha criticado el "oportunismo e hipocresía" de sus declaraciones: "comprendo que están dándose cuenta que apoyar a un Gobierno moribundo tiene costes electorales", ha señalado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con simpatizantes, esta mañana en Zahínos. / PP

A su juicio, si los aliados del PSOE quieren tener un mínimo de coherencia, deberían facilitar que se convoque ese pleno extraordinario en el Congreso para que Sánchez comparezca y pueda dar cuenta de "toda la maraña de casos, de sumarios" y de "detenciones" que están conociendo para evitar irse hasta el mes de febrero "sin dar ninguna explicación", según recoge la Agencia Efe. Pero Feijóo garantiza que eso no será posible: "dará explicaciones. Si los socios quieren, las dará de forma inmediata. Y si los socios no quieren, las dará también", ha asegurado.

Sin embargo, Feijóo no ha precisado si el PP tiene previsto esperar a que esas explicaciones sean en enero --a través de la Junta de Portavoces-- como plantea la presidenta del Congreso o si forzará la comparecencia de Sánchez en el Senado, una cámara en la que los 'populares' ya citaron al presidente en la comisión del 'caso Koldo'.

Rechazo ahora a la moción de censura

Durante su comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el líder del PP ha vuelto a rechazar una moción de censura contra Sánchez porque, a su juicio, solo serviría ahora para "validar" los presuntos delitos que se están cometiendo en España.

Feijóo ha indicado que ahora "toda España sabe" que el presidente del Gobierno "está en una situación que no tiene salida" y por eso ha dicho que "hay que preguntarle a los socios si van a mantener a un presidente de Gobierno rodeado por corrupción, por extorsión y por machismo. Eso es lo que hay que preguntar. Hacer una moción de censura para validar los presuntos delitos que se están cometiendo en mi país, comprenderá usted que yo no voy a validar ningún comportamiento corrupto amparándose en una votación de una moción de censura. Eso no lo voy a hacer", ha insistido.

Eso sí, el popular ha reconocido que presentaría esa moción si algún grupo parlamentario fuera coherente y la apoyara. "Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría", ha aseverado, si bien ha dicho que "la coherencia, el Gobierno y sus socios son conceptos incompatibles".