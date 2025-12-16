Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guillermo Santamaría: "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030"

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta incide en que la región "tiene talento, energía, suelo y estabilidad" y hace cuatro reivindicaciones al Gobierno central con las que Extremadura "no tendrá techo".

Guillermo Santamaría: "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030"

Guillermo Santamaría: "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030"

PI STUDIO

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Badajoz

Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, participó en el acto inaugural del Foro Impulsa destacando el gran momento de las empresas de la región: “Extremadura está creciendo a un ritmo más alto que la eurozona. El PIB per capita va a seguir creciendo por encima de la media nacional gracias al trabajo de empresarios y emprendedores, todo ello rebajando impuestos y la deuda de la región”, ha iniciado.

Datos

Santamaría ha destacado que se han creado más de 1.100 empresas en lo que va de año, así como unos 800 autónomos, de los que el 80% son mujeres. “El consumo de los hogares se ha reactivado gracias al crecimiento de los salarios, la comunidad en la que más lo ha hecho”, ha continuado.

También ha destacado el aumento de las exportaciones, que ya se acerca a los 3.000 millones de euros, creciendo por tercer año consecutivo, así como el incremento de la inversión extranjera. “El mercado laboral también está en cifras históricas porque ha bajado de los 70.000 desempleados, destacando la creación de trabajo femenino y joven, así como los de larga duración. Los tres colectivos donde teníamos el foco”, ha incidido.

Guillermo Santamaría interviene en el Foro Impulsa.

Guillermo Santamaría interviene en el Foro Impulsa. / Carlos Gil

Reivindicaciones

Por otro lado, ha realizado cuatro reividincaciones al Gobierno central. La primera es el aumento de Red Eléctrica, principalmente por la gran cantidad de energía que se crea en la región: “Debe haber una distribución a dos años, no a cinco”.

“Necesitamos un mayor despliegue de puntos de consumo y evacuación. La red de transporte y distribución de electricidad está estrangulando nuestro desarrollo industrial porque una empresa no puede esperar tanto tiempo a que se licite un punto de consumo”, ha precisado como segunda solicitud.

La tercera ha sido la petición de prórroga de Almaraz para garantizar la electricidad en todo el país como una cuestión estratégica para el país, pero también para la región porque genera un superávit energético y atrae más empresas.

Y, por último, las comunicaciones: “Es inaceptable la situación de la alta velocidad. No podemos esperar hasta 2034. Exigimos la puesta en marcha de forma inmediata de los tramos que se vayan terminando. También necesitamos el corredor Ruta de la Plata y defendemos la estación de Plasencia como puntos estratégicos”.

"Sin techo"

“Extremadura tiene talento, energía, suelo y estabilidad. Si sumamos una red eléctrica dimensionada, seguridad en el suministro y comunicaciones del siglo XXI, no habrá techo para lo que podamos lograr”, ha subrayado.

“Este foro sirve para reivindicar alianzas. Todos juntos podemos convertir el Corredor Suroeste Ibérico en un eje que potencie nuestras ciudades y la logística industrial”, ha concluido el consejero extremeño.

