La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores

La Junta de Extremadura transferirá a los municipios 6,15 millones de euros para finalizar obras inacabadas en las residencias de mayores o bien acometer nuevas mejoras. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la subvenciones, que contempla cuantías de hasta 250.000 euros por municipio.

Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, la convocatoria cuenta con dos líneas de subvenciones. La línea 1 está destinada a la finalización de obras de construcción inacabadas y también obras de reforma o adaptación en centros residenciales, centros de día o de noche de titularidad municipal. Se incluye asimismo la adquisición del equipamiento necesario, de tal manera que las actuaciones supongan la creación de plazas para personas en situación de dependencia.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

Como requisito se establece que los municipios tengan una densidad de población de entre 7 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado y cuenten con un porcentaje igual o mayor al 6% de habitantes mayores de 85 años, según los índices del Instituto Nacional de Estadística (INE). La dotación para esta línea asciende a 4,15 millones de euros y la cuantía máxima subvencionable será de 250.000 euros.

Servicios a domicilio

Por lo que respecta a la línea 2, podrán optar los municipios que ya sean titulares de residencias y centros de mayores a los que quieran incorporar nuevos servicios: podología, fisioterapia y terapia ocupacional, estimulación cognitiva, peluquería y estética, transporte accesible o adaptado, lavandería o planchado de ropa y servicio de comidas a domicilio.

La dotación para esta línea asciende a dos millones de euros y la cuantía máxima subvencionable será de 55.000 euros, limitada a municipios con densidad menor de siete habitantes por kilómetro cuadrado y una población de menos de 3.000 habitantes.

Carlos Gil

Caminos rurales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes un decreto que regula las ayudas para la mejora, acondicionamiento, conservación y mantenimiento de los caminos rurales públicos de titularidad municipal, en el marco del Plan de Caminos Rurales Públicos de Extremadura 2023-2027, y ha autorizado la primera convocatoria, dotada con 3 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027.

La red de caminos rurales públicos de Extremadura supera los 70.000 kilómetros y constituye una infraestructura clave para la vertebración territorial, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico, especialmente para el sector agrario y el turismo rural. Sin embargo, muchos de estos caminos presentan un estado de conservación deficiente, lo que dificulta la transitabilidad y el acceso a servicios públicos como la sanidad o la educación.

Mancomunidades y municipios

Las ayudas se articulan también en dos líneas de subvención y están dirigidas a mancomunidades integrales, municipios y entidades locales menores.

La primera línea se orienta a la adquisición de maquinaria nueva para la conservación y mejora de los caminos rurales y podrán acceder a ella mancomunidades y municipios titulares de parques de maquinaria. Serán subvencionables, entre otros, la compra de motoniveladoras, bulldozers, dumpers, tractores, excavadoras o retroexcavadoras, con ayudas del 75%, 50% o 25%, en función de la inversión realizada.

La segunda línea está destinada a la reparación y restauración de caminos dañados por causas accidentales que impidan su tránsito ordinario, como hundimientos, roturas de la capa de rodadura, colapsos de cunetas o daños en puentes y badenes. A estas ayudas podrán concurrir municipios de menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores, con un importe máximo subvencionable de 40.000 euros por actuación.