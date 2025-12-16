Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de diciembre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas.

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 16 de diciembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 16 de diciembre

Lonja 16 de diciembre

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
  2. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  3. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  4. Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
  5. La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
  6. Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
  7. La encuesta sobre las elecciones autonómica deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  8. Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura: «Mucha gente no se da cuenta de que vota contra sus propios intereses»

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de diciembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de diciembre de 2025

Los efectos de la vaguada en Extremadura: un martes cargado de lluvia y temperaturas mínimas de 4 grados

Los efectos de la vaguada en Extremadura: un martes cargado de lluvia y temperaturas mínimas de 4 grados

La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector

La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector

La gripe se dispara en Extremadura: nueva jornada de vacunación sin cita este jueves y uso de mascarillas en centros de salud y residencias

La gripe se dispara en Extremadura: nueva jornada de vacunación sin cita este jueves y uso de mascarillas en centros de salud y residencias

El Foro Impulsa analiza el papel del Suroeste Ibérico en los ejes europeos

El Foro Impulsa analiza el papel del Suroeste Ibérico en los ejes europeos

Los agricultores extremeños se movilizan este jueves en la primera gran protesta paneuropea junto a organizaciones de 25 países

Los agricultores extremeños se movilizan este jueves en la primera gran protesta paneuropea junto a organizaciones de 25 países

Un centenar de controles y pruebas "sorpresa" de alcohol y drogas refuerzan la seguridad vial en las carreteras extremeñas antes de Navidad

Un centenar de controles y pruebas "sorpresa" de alcohol y drogas refuerzan la seguridad vial en las carreteras extremeñas antes de Navidad
Tracking Pixel Contents