21D: elecciones autonómicas
De Miguel reivindica el cooperativismo como eje del desarrollo rural en Extremadura
La candidata de Unidas subraya que este modelo genera más de 37.000 empleos y destaca su peso en el sector ovino
Durante una visita a la cooperativa EA Group, en Villanueva de la Serena, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado este martes el compromiso de su formación con el cooperativismo, al que ha definido como un elemento clave para el desarrollo económico y social de la región.
Durante el recorrido por las instalaciones, la candidata ha señalado que "Extremadura es un referente del cooperativismo a nivel mundial", con especial peso en el sector ovino, destacando que la comunidad "tiene nombre propio".
Modelo clave para el mundo rural
De Miguel ha subrayado la importancia del cooperativismo como modelo de negocio "fundamental para la supervivencia de nuestros pueblos" y ha recordado que miles de familias extremeñas dependen directamente de este sector. En este sentido, ha indicado que las cooperativas generan en Extremadura más de 37.000 puestos de trabajo.
La candidata ha defendido que Unidas por Extremadura es "la única fuerza política que apuesta por el cooperativismo" y ha asegurado que su formación está dispuesta a reforzar este modelo y a hacerlo "más competitivo".
Precios dignos y ayudas al sector
Asimismo, De Miguel ha afirmado que las cooperativas son "la columna vertebral" del modelo socioeconómico del mundo rural y que permiten al sector primario "estar unido y tener una fuerza decisiva para luchar por precios dignos".
Por último, la candidata ha considerado que las ayudas destinadas a hacer frente a las enfermedades que están afectando al ganado deben llegar también a las cooperativas extremeñas, al entender que son "fundamentales para mantener una estructura que genera muchos puestos de trabajo".
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña