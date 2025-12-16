Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La líder de la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida opta a presidir la Junta por tercera vez consecutiva en unas nuevas elecciones que cree innecesarias, por "mandato de Feijóo", y en las que se siente fuerte y más segura. Advierte que está en juego el estado del bienestar con PP y Vox y sabe que el desencanto hacia el PSOE juega a su favor

El TSJEx ratifica la condena al SES por el contagio intrahospitalario de covid que causó la muerte de un hombre de 71 años

La región sufre el paso de una vaguada que cruza la Península y genera una situación temporal muy inestable

El micro abierto del 18 de diciembre en Espacio Belleartes se dedica a la figura y el legado del artista extremeño

Los padres de los alumnos de Cáceres lamentan que los niños se adapten a un profesor y, de repente, tengan que hacerlo a otro, con el impacto que esto supone en su desarrollo socioemocional