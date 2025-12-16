Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de diciembre

Actualidad
«Hay mucha gente que no se da cuenta de que está votando en contra de sus propios intereses como ciudadano»
La líder de la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida opta a presidir la Junta por tercera vez consecutiva en unas nuevas elecciones que cree innecesarias, por "mandato de Feijóo", y en las que se siente fuerte y más segura. Advierte que está en juego el estado del bienestar con PP y Vox y sabe que el desencanto hacia el PSOE juega a su favor
Refrendo a una sentencia histórica: un abogado cacereño consigue que el SES tenga que abonar 110.000 euros por la muerte de un paciente que se contagió de covid en un hospital de Extremadura
El TSJEx ratifica la condena al SES por el contagio intrahospitalario de covid que causó la muerte de un hombre de 71 años
Los efectos de la vaguada en Extremadura: un martes cargado de lluvia y temperaturas mínimas de 4 grados
La región sufre el paso de una vaguada que cruza la Península y genera una situación temporal muy inestable
Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
El micro abierto del 18 de diciembre en Espacio Belleartes se dedica a la figura y el legado del artista extremeño
Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
Los padres de los alumnos de Cáceres lamentan que los niños se adapten a un profesor y, de repente, tengan que hacerlo a otro, con el impacto que esto supone en su desarrollo socioemocional
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña