PACMA sitúa la sostenibilidad y la biodiversidad en el centro de su programa para el 21D

PACMA Extremadura ha situado la sostenibilidad ambiental y la defensa de la biodiversidad como ejes centrales de su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La formación ha abogado por un modelo que priorice la protección del territorio, la salud ambiental y la "lucha activa" contra el cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la integración de criterios ambientales en las políticas públicas.

El partido animalista ha señalado que su programa establece el medio ambiente como un eje transversal ante la crisis climática, la degradación del territorio, la pérdida "acelerada" de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas en Extremadura.

Transición energética

En este contexto, PACMA ha defendido una transición energética "justa", basada en energías renovables, autoconsumo y comunidades energéticas, junto a una gestión "responsable" de los recursos naturales. La formación ha sostenido que este modelo debe garantizar al mismo tiempo un suministro seguro y precios asequibles para la ciudadanía, según ha indicado su candidata a los comicios, María José Germán.

El programa también ha planteado una política forestal autonómica centrada en la prevención de incendios, con prioridad para la inversión preventiva frente a la extinción. Entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación del periodo de alto riesgo, la prohibición de quemas y pirotecnia, la mejora de la selvicultura preventiva, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de los bomberos forestales y la creación de brigadas especializadas en la investigación de incendios.

Patrimonio natural y biodiversidad

PACMA ha defendido además una protección efectiva del patrimonio natural y la biodiversidad mediante normativas autonómicas para la conservación de hábitats, flora y fauna silvestres. En este ámbito, el programa ha planteado la revisión de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y de los Planes Rectores de Uso y Gestión, así como la incorporación de entidades ecologistas, colectivos de protección animal y municipios afectados en los procesos de toma de decisiones.

La formación ha incluido asimismo medidas para reforzar la protección y los recursos de los Agentes del Medio Natural y la elaboración de un Plan Territorial de Protección y Conservación del Patrimonio Natural de Extremadura.

En el ámbito del consumo y la producción, PACMA ha propuesto un modelo de consumo "responsable y sostenible", orientado a reducir la sobreexplotación de recursos y la generación de residuos. Asimismo, apuesta por una agricultura "ecológica y ética", con prioridad para las explotaciones agrícolas frente a los grandes latifundios, el fomento del producto local y la reducción del impacto ambiental de la producción alimentaria.