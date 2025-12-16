Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PIDE exige a Educación que adelante el primer llamamiento de interinos del año al 5 de enero

Ante la intención de la consejería de reanudar los llamamientos telemáticos el 7 de enero de 2026, el sindicato reclama a que el proceso se adelante para garantizar la cobertura de las plazas docentes

El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, exige a la Consejería de Educación que la cobertura de interinidades y sustituciones se realice con la mayor diligencia y eficacia posible "con objeto de garantizar las necesidades de personal docente de los centros educativos públicos es necesario".

Realiza esta solicitud después de que desde la Secretaría General de Educación y Formación Profesional haya informa sobre la intención de reanudar los llamamientos telemáticos el 7 de enero de 2026, sin embargo, el sindicato reclama que para la correcta cobertura de interinidades y sustituciones docentes sería conveniente adelantar el primer llamamiento telemático de enero de 2026 al lunes 5, con adjudicación el 7 e incorporación el 8.

"Es necesario que en el mes enero, con la reanudación de las clases, estén completas las plantillas docentes de los centros de educación públicos de la Consejería de Educación de Extremadura", señala el sindicato en una nota de prensa.

