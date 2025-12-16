Rechazo a la declaración de la caza de perdiz con reclamo como BIC en Extremadura

Ecologistas Extremadura ha presentado alegaciones formales contra el procedimiento iniciado por la Junta de Extremadura para declarar la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, tras su publicación en el DOE el pasado 14 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, la organización ecologista manifiesta su absoluto rechazo a esta iniciativa y expresa su profunda preocupación por las consecuencias negativas que tendría para la imagen del patrimonio cultural extremeño, el bienestar animal y el uso responsable de los recursos públicos. Según Ecologistas Extremadura, la declaración como BIC no cumple los requisitos básicos de arraigo social, ya que no existe ningún estudio riguroso, independiente y actualizado que demuestre que esta modalidad cinegética cuenta con un respaldo significativo de la sociedad extremeña. “No puede considerarse patrimonio cultural común una práctica seguida por una minoría muy reducida y especializada, sin aceptación social mayoritaria”, asegura, para añadir que "más bien al contrario es una práctica muy minoritaria".

Graves problemas éticos

La organización subraya además los graves problemas éticos y de bienestar animal asociados a esta modalidad de caza, que implica el uso de perdices vivas como reclamo, mantenidas durante años en jaulas o terreros. Estas condiciones suponen, a juicio de la entidad, estrés, sufrimiento y posibles situaciones de maltrato, incompatibles con los valores actuales de respeto hacia los animales y la fauna silvestre.

Ecologistas Extremadura considera especialmente preocupante que se pretenda institucionalizar y prestigiar como patrimonio cultural una práctica que choca frontalmente con la sensibilidad social contemporánea, marcada por un avance claro en la conciencia sobre protección animal y ética ambiental. “La cultura no puede utilizarse como coartada para perpetuar prácticas que hoy generan un rechazo social creciente”, advierte.

Asimismo, la organización recalca que la caza de perdiz con reclamo perjudica la conservación de la biodiversidad ya que mata preferentemente a los machos mejor dotados de perdiz, impidiendo que sus genes se transmitan a la descendencia, existiendo alternativas que no implican el enjaulamiento ni el sufrimiento de animales y que se realizan fuera de la época de reproducción de la perdiz. Por ello, otorgarle la máxima figura de protección cultural resulta desproporcionado e innecesario, y desvirtúa el propio sentido de los Bienes de Interés Cultural.

Por todo ello, Ecologistas Extremadura solicita a la Junta de Extremadura que desestime el expediente y no declare BIC la caza de perdiz con reclamo, evitando el despilfarro del dinero público destinado a proteger el patrimonio y la cultura de Extremadura.