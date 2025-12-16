Luz verde a la subida salarial de los funcionarios extremeños con un impacto de 110 millones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde este martes al incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025 para todos los empleados públicos de la Administración autonómica, así como a una subida del 1,5% prevista para 2026. Ambas medidas supondrán un impacto global de 110 millones de euros sobre las arcas autonómicas, según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

El aumento del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, supondrá un desembolso de 68,5 millones de euros, mientras que la subida del 1,5% prevista para 2026 tendrá un coste estimado de 42 millones y se reflejará directamente en la nómina del mes de enero.

Manzano ha señalado que el Ejecutivo procederá al abono del incremento correspondiente a 2025 "a la mayor celeridad posible", y ha recordado que en lo que va de legislatura se han abonado ya 200 millones de euros en subidas y mejoras salariales para el conjunto de los empleados públicos autonómicos.

Mesa de negociación

La consejera ha recordado que tras la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada el pasado viernes con los sindicatos se acordó el pago de ambos incrementos salariales. "Este gobierno cumple, este gobierno ha cumplido con el pago de 200 millones de euros de todas y cada una de las subidas salariales que han sido acordadas", ha afirmado.

Como ya se sabe, el cierre administrativo de la nómina de diciembre, junto con la paga extraordinaria de ese mes, se produjo el 5 de diciembre, lo que impidió introducir ya el abono del 2,5%, dado que el acuerdo nacional se alcanzó el 2 de diciembre. No obstante, ha indicado que el pago se realizará "lo antes posible", incluso mediante un abono extraordinario, sin necesidad de esperar a la nómina de enero.

Marco normativo

Desde el punto de vista normativo, el Consejo de Gobierno ha acordado que, con efectos desde el 1 de enero de 2025, las retribuciones íntegras del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos experimenten un incremento adicional del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, en aplicación de lo previsto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Asimismo, con efectos desde el 1 de enero de 2026, las retribuciones íntegras del personal autonómico aumentarán un 1,5% adicional respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, también en aplicación del citado Real Decreto.