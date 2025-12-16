Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UED-SYT denuncia que las políticas de vivienda de la Junta dejan fuera a miles de familias extremeñas

La coalición regionalista propone construir vivienda pública, crear bancos municipales para combatir la desigualdad y frenar la privatización de sanidad y educación

El candidato de UED-SYT a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, Óscar Pérez

El candidato de UED-SYT a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, Óscar Pérez / El Periódico

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (UED-SYT) ha denunciado este martes que las políticas de la Junta de Extremadura favorecen los intereses de los grandes tenedores mientras "miles de familias en la región luchan cada día por acceder a una vivienda digna". Así lo ha señalado el candidato de la formación a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, Óscar Pérez, quien ha criticado que el actual modelo favorece la especulación inmobiliaria.

A su juicio, convertir "un derecho básico en una mercancía" tiene consecuencias claras: desigualdad, precariedad y menos justicia social.

Críticas a las políticas de vivienda

UED-SYT sostiene que los partidos estatales han "renunciado" a garantizar el derecho a la vivienda y han apostado por "medidas cosméticas" que no resuelven el problema de fondo. En este sentido, la formación ha señalado que la falta de una política pública ambiciosa ha dejado fuera del acceso a un hogar a miles de familias, jóvenes y personas mayores.

La coalición ha defendido la necesidad de un cambio de rumbo que sitúe los derechos sociales en el centro de la acción política.

Propuestas de la formación

Entre las medidas que UED-SYT ha planteado como urgentes, destaca la construcción de vivienda pública "realmente accesible", la creación de bancos municipales de vivienda con inmuebles recuperados de grandes tenedores y la rehabilitación energética de viviendas rurales como herramienta para combatir la desigualdad y la despoblación.

Asimismo, la formación apuesta por el refuerzo de los derechos sociales mediante oficinas municipales especializadas, el freno a la privatización de la sanidad y la educación públicas y una formación profesional alineada con sectores estratégicos que genere empleo digno y arraigo territorial.

Llamamiento al 21D

Óscar Pérez ha subrayado que "sin vivienda digna y sin derechos sociales no puede haber justicia ni futuro para Extremadura" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a romper con las políticas que, según ha indicado, "han cronificado la desigualdad".

Por último, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo ha llamado a la ciudadanía extremeña a respaldar su candidatura en las elecciones del próximo 21 de diciembre para impulsar un modelo basado en la soberanía, la dignidad y los derechos, y "poner la vida por delante de los beneficios".

UED-SYT denuncia que las políticas de vivienda de la Junta dejan fuera a miles de familias extremeñas

