UGT advierte que la falta de formación amenaza el empleo en sectores clave de Extremadura

"Invertir en formación no es un gasto, es una inversión en empleo de calidad, en igualdad y en el futuro de Extremadura". El secretario de Formación y Memoria Histórica y Democrática de UGT Extremadura, Salvador Vallejo, ha advertido este martes de la necesidad “urgente” de adaptar la formación para el empleo a la realidad de los sectores productivos extremeños y de avanzar en igualdad de oportunidades, tras presentar tres estudios elaborados en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

En concreto, estos estudios analizan la situación del sector de la asistencia en establecimientos residenciales, el transporte y almacenamiento, así como las barreras de acceso a la formación de las mujeres trabajadoras extremeñas, a partir de datos oficiales y de más de 1.700 encuestas realizadas en la región. En rueda de prensa, Vallejo ha subrayado que la formación para el empleo “solo es eficaz si parte de un diagnóstico real de las necesidades de los sectores y de las personas trabajadoras”, en línea con lo que recogen la Ley 30/2015 y la nueva Ley de Formación Profesional.

En este sentido, el sindicato reclama que la formación para el empleo se consolide como una política pública estratégica, con mayor difusión, adaptación a los horarios laborales, con un enfoque más práctico y perspectiva de género, además de una participación activa de los agentes sociales en su diseño y evaluación. Asimismo, solicita que la formación para el empleo se diseñe "desde el diálogo social y llegue realmente a quienes lo necesitan”.

Residencias

En el ámbito de la asistencia en residencias, el estudio constata que se trata de un sector con claras expectativas de crecimiento y que emplea a más de 11.300 personas, en su mayoría mujeres. Sin embargo, presenta altas tasas de temporalidad y carencias formativas significativas. Según los datos recogidos, uno de cada cinco trabajadores no recibe formación y el 63% desconoce la oferta formativa pública. “No puede haber cuidados de calidad sin formación continua y especializada. Cuidar a quienes cuidan es una cuestión de justicia laboral y de calidad de los servicios públicos”, ha señalado Vallejo.

Transporte y almacenamiento

El estudio sobre el sector del transporte y almacenamiento revela que genera más de 1.200 millones de euros y da empleo a 19.600 personas en Extremadura, pero afronta un acusado envejecimiento de la plantilla y dificultades para el relevo generacional. UGT alerta de un bajo acceso a la formación, ya que solo el 18% de las personas trabajadoras conoce la oferta formativa específica para el sector. “Es un sector estratégico para la economía extremeña, pero envejece y se queda sin relevo si no se refuerza la formación y la cualificación profesional”, ha advertido el responsable sindical.

Las trabajadoras

El tercer informe pone el foco en las trabajadoras extremeñas, que continúan registrando mayores tasas de desempleo, temporalidad y parcialidad, así como una brecha salarial del 11,9%, lo que supone casi 3.000 euros menos al año. Pese a ello, solo el 42,8% de las personas que participan en formación para el empleo son mujeres, y el 77% desconoce la oferta formativa pública. “La desigualdad en el acceso a la formación perpetúa la brecha de género en el empleo. Sin igualdad en la formación, no hay igualdad real en el mercado laboral”, ha afirmado Vallejo.