Unidas plantea un "plan de retorno" para facilitar el regreso de ciudadanos que "se han tenido que ir"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a poner en marcha un "plan de retorno" para facilitar el regreso a la región de ciudadanos que "se han tenido que ir". Es el anuncio que realizó la tarde de ayer lunes, en la visita a la Casa de Extremadura de Leganés, donde fue recibida por "cientos" de extremeños y extremeñas "que se han tenido que ir" de la comunidad.

"Hoy hemos querido tener un abrazo colectivo con los extremeños y extremeñas que están aquí porque sabemos que hay mucha gente que ansia retornar", aseguró. De Miguel añadió que hay "muchas" personas que quieren regresar para trabajar, montar su negocio o, incluso, pasar sus últimos días tranquilamente en su pueblo: "Tenemos que hacer de Extremadura un lugar de acogida y no un lugar de donde marcharse", insistió.

Encuestas electorales

Por otro lado, la candidata de Unidas por Extremadura valoró las últimas encuestas publicadas este lunes. Aunque aseguró que las sensaciones son "muy buenas", se mostró "cauta" y pidió a la ciudadanía que "confíen en nosotras". "Sabemos que hay mucha gente desilusionada con el PSOE, y esperamos que no se queden en casa, que entiendan que hay una alternativa solvente, sólida y trabajadora, que va a darlo todo porque el día 21 de diciembre las derechas no vuelvan a gobernar nuestra tierra", apuntó De Miguel, según informa en nota de prensa Unidas por Extremadura.

Asimismo, la candidata se lanzó a atraer al votante "indeciso", a través de las redes sociales. Así, está mandando audios personalizados a través de estas plataformas a todas aquellas personas que se están poniendo en contacto con ella.

"Nosotras no tenemos tanto dinero para hacer campañas telefónicas -ha dicho en referencia a las prácticas que están desarrollando PSOE y PP- lo que tenemos es mi móvil particular y todas las personas que quieran que le mande un mensaje a alguien que está aún indeciso, sólo tienen que pedírmelo", ha indicado.