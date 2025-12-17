Carlos Cuerpo en Badajoz: "Extremadura tiene que recuperar la esperanza en el futuro"

La sensación de que el futuro ofrece menos oportunidades de las que deberían ha sido el eje del mensaje del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su intervención este martes ante empresarios en la Cámara de Comercio de Badajoz. Un diagnóstico que, según ha explicado, se repite en muchos territorios y que contrasta con los datos macroeconómicos. “Si hay un vector común en casi todas las reuniones que he tenido últimamente es esa sensación de incertidumbre o de frustración, sobre todo por parte de los jóvenes”, ha afirmado.

Estas declaraciones las ha realizado junto a Miguel Ángel Gallardo, en un encuentro a cuatro días de las elecciones regionales. Un acto donde Cuerpo ha puesto el foco en la retención del talento, la inversión de energía en la comunidad, la agilización de procesos burocráticos y la atracción de empresas.

Entre otras cuestiones, el ministro también ha hablado sobre los jóvenes, y una "percepción generalizada y ajena" a la realidad de los datos. Cuerpo se ha preguntado por qué esa percepción persiste "cuando España atraviesa uno de sus mejores momentos económicos" recientes. En cifras, el ministro ha explicado que el país lidera entre las grandes economías en crecimiento y creación de empleo y que el paro juvenil ha caído más de ocho puntos desde 2018. “¿Qué está pasando para que esa evolución no esté llegando a los ciudadanos?”, ha preguntado. A su juicio, la respuesta está en un contexto marcado por crisis encadenadas. En apenas quince años, ha enumerado, se ha pasado por una gran crisis financiera, una pandemia, una crisis de precios y una guerra a las puertas de Europa. Situaciones que, como ha dicho, han ido generando una sensación de inestabilidad permanente que ha erosionado la confianza, especialmente entre los más jóvenes.

El ministro ha trasladado esa reflexión al caso concreto de Extremadura, donde ha recordado que en los últimos 25 años se han marchado más de 30.000 jóvenes y que actualmente hay más de 60.000 jóvenes inactivos. “Hay una falta de esperanza sobre las oportunidades que pueden tener aquí para desarrollarse profesionalmente”, ha dicho, ya sea emprendiendo, en el sector público o en una empresa.

Para revertir esa situación, el ministro ha defendido que el objetivo principal debe ser "recuperar la esperanza en el futuro mirando hacia delante", algo que pasa, según ha explicado, a través de dos vías complementarias: la primera, "creando oportunidades reales". La segunda, "aportando seguridad".

Ante los empresarios

Frente a decenas de empresarios y organizaciones empresariales, Cuerpo ha subrayado la importancia de que las entidades puedan crecer y desarrollar proyectos en la región, apoyándose en una generación “más formada que nunca”. En el plano institucional, ha insistido en la necesidad de un entorno que permita equivocarse y volver a empezar. “Los empresarios más exitosos son los que han pasado por varias experiencias previas”, ha señalado, reclamando marcos que no penalicen de forma irreversible el fracaso.

A esa idea ha añadido la importancia de una red de protección que aporte estabilidad, tanto a ciudadanos como a autónomos y empresas. "Seguridad para saber que el sistema responde ante el desempleo, la jubilación o las dificultades, y que permita asumir riesgos sin quedar fuera del sistema", ha señalado.

El ministro de Economía ha defendido que esa respuesta debe construirse desde una visión de medio y largo plazo, "con una hoja de ruta clara". De la misma manera, ha situado a Extremadura en una posición clave en dos ámbitos estratégicos: el liderazgo en generación de energía verde y la adopción de nuevas tecnologías en todos los sectores. “No podemos perder el sentido de la ambición”, ha advertido, señalando que la región atraviesa "una ventana de oportunidad que no se repetirá" y que exige medidas concretas para salir de un modelo basado en "empresas pequeñas y poco productivas", mejorando el acceso a financiación en condiciones adecuadas.

Gallardo habla de incertidumbre

En el mismo acto ha intervenido Gallardo, quien ha contextualizado el encuentro en un proceso electoral que, a su juicio, ha generado incertidumbre. “Las empresas y la inversión temen la incertidumbre, y eso nunca es bueno”, ha afrimado. Gallardo ha defendido "la estabilidad" como condición para el crecimiento económico y ha apostado por la colaboración público-privada y por una administración en escucha permanente con el tejido empresarial.

De la misma manera, el candidato socialista ha alertado de que Extremadura" no ha crecido al ritmo del conjunto del país" en los últimos años y ha asegurado que, de haberlo hecho, se habrían creado miles de empleos más. Por esta razón ha reivindicado una mayor ambición para aprovechar los recursos de la región —energía, agua y territorio—, reducir la burocracia y no perder proyectos empresariales en marcha, con el objetivo de que el próximo gobierno autonómico actúe como “un acelerador de oportunidades”.