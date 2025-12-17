Más ayudas para invertir en Extremadura: la Junta amplía a 96 millones los incentivos empresariales

La Junta de Extremadura ha ampliado hasta los 96 millones de euros el crédito asignado a la convocatoria de incentivos a la inversión empresarial con el objetivo de poder atender todas las solicitudes presentadas, tras la alta demanda registrada desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas en enero de 2023.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que esta ampliación permitirá a las empresas extremeñas "inyectar inversión en el crecimiento de sus negocios". Según ha señalado, la respuesta del tejido empresarial está siendo "muy satisfactoria" y hasta el momento estos incentivos han promovido una inversión privada de 160 millones de euros en Extremadura.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría. / Asamblea de Extremadura

Plazo de solicitud abierto

Este aumento de crédito no implica la apertura de un nuevo plazo de presentación, sino que permitirá atender las solicitudes registradas hasta el 31 de diciembre de 2026. La nueva convocatoria ha incrementado su dotación hasta los 96 millones de euros, 56 millones más que la anterior, con el objetivo de atender todas las solicitudes registradas.

De los 40 millones de euros iniciales, apenas quedan disponibles 1,4 millones, mientras que aún existen numerosas solicitudes pendientes de resolución, a las que se suman las que continúan registrándose.

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al Programa Operativo Feder de Extremadura 2021-2027, con una cofinanciación del 85%, salvo en el caso de las grandes empresas, que no podrán acceder a estos fondos europeos y cuyas ayudas se cubrirán con financiación autonómica.

"Un total de 96 millones de euros a disposición de las empresas extremeñas para que sus proyectos de inversión contribuyan al crecimiento económico de Extremadura", ha subrayado Santamaría.

A fondo perdido

La ayuda de Incentivos Autonómicos consiste en una subvención a fondo perdido dirigida a empresas que realicen inversiones en Extremadura, con el objetivo de apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes.

Entre las principales novedades de esta convocatoria, destaca la incorporación de un procedimiento exprés que permitirá realizar en un único trámite tanto la solicitud de la subvención como, en caso de concesión, la tramitación de su cobro, de forma que el pago se gestione automáticamente sin necesidad de una solicitud adicional por parte del beneficiario.

Costes financieros

Asimismo, como medida de apoyo ante la situación económica actual y la subida de los tipos de interés, la convocatoria ha incorporado una ayuda complementaria para reducir los costes financieros, destinada a aquellas empresas que recurran a préstamos bancarios o avales de sociedades de garantía recíproca para desarrollar sus proyectos de inversión.

El nuevo decreto también ha reforzado la puntuación de los proyectos que se desarrollen en el medio rural, especialmente en municipios con menor número de habitantes, con el fin de contribuir a la lucha contra la despoblación.

Redacción

Hasta un 50% de subvención

En cuanto a la intensidad de las ayudas, se incrementaron en cinco puntos porcentuales para todos los tipos de empresas, alcanzando hasta un 50% del proyecto subvencionable en el caso de las pequeñas empresas, hasta un 40% en las medianas y hasta un 30% en las grandes.

Se contemplan tres modalidades de subvención: la subvención por actividad, en función del sector en el que opere o vaya a operar la empresa; la subvención por relevo generacional, orientada a garantizar la continuidad de negocios que podrían cerrar por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular; y la subvención para el fomento de la digitalización empresarial o impulso de la empresa 4.0, destinada a proyectos de transformación digital.

El importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable se ha fijado en 25.000 euros y el máximo en 1,2 millones de euros. Los beneficiarios deberán realizar una aportación económica mínima del 25% de los costes subvencionables, ya sea con recursos propios o mediante financiación externa, en ambos casos exenta de ayudas públicas.