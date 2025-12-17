Economía
Extremadura, tercera región con un menor crecimiento del PIB en 2024
También está entre las que han tenido una evolución media más moderada desde 2010
El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura creció un 2,7 % en términos reales (descontando el efecto de la inflación) en 2024. Se trata del tercer porcentaje más bajo a nivel autonómico, superando apenas a Cantabria (2,5%) y el País Vasco (2,6%) y que se sitúa ocho décimas por debajo de la media nacional (3,5%). Las comunidades autónomas con mayores crecimientos fueron la Región de Murcia y Canarias (4,4 %), y Baleares (4,2 %), según los datos de contabilidad regional que dio a conocer en Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.
Medido en términos per cápita, el PIB extremeño es con 25.224 euros, el segundo menos alto (por debajo queda Andalucía). La brecha respecto al dato medio nacional, que es de 32.633 euros, sobrepasa los 7.400 euros. En este caso, la evolución interanual extremeña, del 5,6%, sí que se eleva por encima de la española (5,3%) si bien aquí el dato está condicionado por la pérdida de población en la comunidad autónoma (del 0,1%) durante el año pasado, mientras que en el conjunto del país se ganaron habitantes (+1%). La media de la Unión Europea en de 39.870 euros.
Desde 2010
Entre 2010 y el 2024, el crecimiento medio del PIB extremeño fue del 0,6%, de nuevo en el furgón de cola autonómico, ya que es el segundo peor registro, igualado a los de Castilla-La Mancha y Castilla y León, y mejorando únicamente a Asturias (0,3%). En el extremo contrario de la tabla, aparecen la Comunidad de Madrid, que ha promediado un alza del 1,9%; Baleares (1,8%); y Murcia (1,5%).
Por sectores, el primario creció en Extremadura hasta representar el 9% del Valor Añadido Bruto (VAB), de manera que triplica el peso que las actividades agroganaderas tienen a escala nacional, que es del 3%. El resto de los sectores redujeron su participación: industria (hasta suponer el 17,8%), construcción (el 7%) y servicios (un 66,1%).
En términos de índice de volumen, las ramas de actividad con las tasas positivas más elevadas fueron las de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (15,4 %), comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (4,9 %) y Construcción (3,8 %). Solamente se registraron tasas negativas en la Industria manufacturera (-1,4 %). En términos relativos, el PIB por habitante de Extremadura fue un 22,7 % inferior a la media nacional.
