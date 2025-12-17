El Gobierno central proclama que Extremadura será "el corazón de la movilidad eléctrica" del siglo XXI

Coincidiendo con la campaña electoral autonómica, el Gobierno central ha defendido este martes en el Senado su apuesta por la industrialización con referencias específicas a Extremadura. Durante la sesión de control, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que la región será "un agente protagonista" en la transformación de la industria del automóvil en España, lo que, a su juicio, la convertirá en "el corazón de la movilidad eléctrica del siglo XXI".

Industria y movilidad eléctrica

En este contexto, el ministro ha destacado las ayudas económicas concedidas para la financiación de unas 1.300 pequeñas y medianas empresas extremeñas, así como el desarrollo de "múltiples proyectos industriales" vinculados a la fabricación de baterías. También se ha referido al sector del automóvil, en el que ha señalado que la región juega un papel relevante por la disponibilidad de materias primas como níquel, wolframio o litio.

Asimismo, Hereu ha subrayado la apuesta del Gobierno central por las energías renovables y ha indicado que el 22% de la energía solar que se produce en España procede de Extremadura, un dato que, según ha señalado, debe convertirse en "un gran vector" de desarrollo económico para la región. Además, ha afirmado que el 17,8% del valor agregado bruto industrial se genera en la comunidad, lo que, a su juicio, confirma que Extremadura es "uno de los protagonistas de la reindustrialización" a nivel nacional.

Refuerzo de la seguridad pública

En la misma sesión de control, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que el Gobierno central ha recuperado un total de 380 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Extremadura desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Marlaska ha señalado que las infracciones por mil habitantes han descendido en la región. Asimismo, ha valorado la construcción de la comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo (Badajoz) y la inversión de más de seis millones de euros destinada a la mejora de varios cuarteles de la Guardia Civil en Extremadura.

Críticas

Antes, el senador del PSOE Rafael Lemus, encargado de formular la pregunta, ha espetado al PP haber mantenido la actividad parlamentaria del Senado en la recta final de la campaña de las elcciones.

"Como las elecciones no tienen la suficiente importancia para dejar que los parlamentarios puedan hacer campaña, ya que no nos dejan hacer campaña, vamos a hablar de Extremadura", ha reconocido.