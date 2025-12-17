Empleo público
La Junta no precisa la fecha de la convocatoria de las oposiciones funcionarios y laborales pendiente: "Saldrá cuanto antes"
Debería publicarse antes de que termine este año, puesto que las 1.195 plazas pendientes corresponden a la oferta de empleo público de 2022 y 2023
Estos puestos se acumularán a los 449 ya convocados a finales de diciembre de 2024 y para los que ya se han inscrito más de 33.000 personas
"La convocatoria saldrá cuanto antes, no puedo desvelar ahora esa información". Con estas palabras respondía este martes la portavoz y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, a las preguntas de los periodistas sobre cuándo se publicará la convocatoria de las oposiciones de funcionarios y laborales que están pendientes, previstas para antes de que termine este año porque las plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023 (y hay un plazo de tres años máximo).
Esa convocatoria, aún sin fecha de publicación, está formada por 1.195 plazas que además se acumularán a las 449 plazas que ya se convocaron a finales de diciembre de 2024, para las que ya se han inscrito 33.000 personas y cuyos exámenes aún no se han celebrado, porque la idea anunciada por la administración es que se realicen de forma conjunta en el primer semestre de 2026 con una oferta conjunta total de 1.644 plazas.
Aunque no hay fecha por el momento, Manzano quiso trasladar ayer un mensaje de "tranquilidad a todos los que se están preparando esas oposiciones". Destacó que "saben el periodo en el que nos encontramos", en alusión a la convocatoria de elecciones que se celebran este próximo domingo. "Cuanto antes saldrán y podrán examinarse de las mismas", añadió a los periodistas durante la rueda de prensa del consejo de gobierno de este martes.
La portavoz y consejera insistió en el que compromiso de la Junta con "el empleo de calidad".
