JXEL sitúa el acoso escolar en el centro de sus propuestas y señala un "fallo estructural" del sistema educativo

En la recta final hacia las elecciones del próximo 21 de diciembre, Juntos por Extremadura Levanta (JXEL) ha puesto el foco de sus propuestas educativas en el acoso escolar y la salud mental infantil. Tras conocer datos de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Cáceres y de otras fuentes del ámbito estudiantil, la formación ha afirmado que en cada aula extremeña puede haber entre uno y dos alumnos en esta situación, lo que, a su juicio, evidencia "un fallo estructural del sistema".

El candidato de JXEL a la Junta de Extremadura, Raúl González, ha señalado que el bullying afecta de forma directa a miles de menores en la región y que el 6,5% del alumnado acaba incluido en protocolos de riesgo suicida. Para la coalición regionalista, supone una señal de alerta que muchos de estos estudiantes desarrollen ansiedad, depresión y conductas de autolesión, "sin recibir una atención adecuada dentro del entorno escolar".

En este sentido, la formación ha anunciado que sus prioridades pasarán por implementar "medidas eficaces". González ha insistido en que "cada niño que sufre acoso sin ayuda es un fracaso del sistema" y ha añadido que "la educación no puede seguir dando la espalda a los más vulnerables".

Prevenir el sufrimiento infantil

JXEL ha indicado que uno de los ejes centrales de las reuniones sectoriales ha sido "la sobrecarga que sufren las aulas", especialmente en las etapas de Infantil y Primaria, con ratios que, según la coalición, dificultan la detección temprana de situaciones de acoso y de malestar emocional. "Un solo docente no puede atender emocionalmente a 25 niños", ha afirmado González.

Por ello, los regionalistas proponen disminuir el número de alumnos por clase e introducir más personal docente en cada aula. En esa línea, ha planteado la implantación de parejas educativas, incorporando personal auxiliar que permita una atención más individualizada, mejore la convivencia y alivie la presión sobre el profesorado.

Durante los encuentros celebrados con representantes de ambas provincias, se ha hecho referencia a una comparación que refleja, según Juntos por Extremadura-Levanta, el desequilibrio normativo actual. Señalan que mientras la legislación de protección animal establece mínimos de espacio, las aulas permiten ratios que dejan a muchos alumnos con menos de dos metros cuadrados por niño.

"Hoy la ley protege más el espacio de un animal que el de un niño en un aula. Esto no va de ideología, va de sentido común. Nuestros hijos merecen espacio, atención y condiciones dignas para aprender", ha defendido el candidato.

Estado de los centros educativos

JXEL critica además el estado de "abandono" de muchos centros educativos, especialmente en municipios pequeños, puesto que "la falta de recursos municipales" impide, a su juicio, asumir la parte económica que corresponde a los ayuntamientos. González ha denunciado que "la educación no puede quedarse bloqueada por un problema administrativo". Desde la coalición han subrayado la importancia de "coordinación real entre administraciones" para garantizar espacios escolares dignos, seguros y saludables para el alumnado.

Otra de las medidas que consideran urgentes es la revisión del calendario escolar. JXEL ha apuntado que, por factores climatológicos y por la falta de medios, Extremadura finaliza el curso antes que otras comunidades autónomas, "sin una justificación pedagógica clara".

González ha aseverado que "el calendario escolar debe pensarse en función del bienestar de los niños y de las familias" y ha añadido que "si en el resto de España se organiza de otra manera, aquí también debemos revisarlo".

Educación basada en la evidencia y la protección

Para los regionalistas, el acoso escolar no es un problema puntual, sino la consecuencia de un sistema que, a su juicio, prioriza los números sobre las personas. Por ello, la formación apuesta por una educación basada en la evidencia científica, la prevención y la atención a la salud mental. "No hablamos de ideología, hablamos de niños. La salud mental infantil no es opcional. Es una obligación política y moral", ha concluido González.