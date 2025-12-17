Los médicos extremeños podrán controlar en tiempo real la glucosa de los pacientes con diabetes

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a incorporar un nuevo sistema de monitorización continua de glucosa que permitirá hacer un seguimiento "en tiempo real" a los pacientes con diabetes que requieran terapia intensiva con insulina. Con una inversión de 11,6 millones de euros, el SES adquirirá todo el material necesario para ello: sensores, transmisores, receptores, baterías, glucómetros y tiras reactivas, así como la integración electrónica de los sistemas con el aplicativo Jara asistencial.

El Consejo de Gobierno autorizó este martes la contratación del suministro. La consejera portavoz, Elena Manzano, ha destacado que los médicos van a poder consultar los datos de los pacientes en la historia clínica, acceder a ellos desde su ordenador y que los mismos estarán actualizados "en tiempo real".

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

Mejorar la atención

La contratación está cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con un presupuesto de licitación de 11.607.000 euros, que asciende a 12.767.700 euros con IVA incluido.

"Esto va a permitir mejorar el control de la diabetes y la atención, sin duda, de estos pacientes en nuestro sistema de salud". Ha señalado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico.

Historia clínica

El objeto del contrato incluye no solo el suministro de los dispositivos de monitorización, sino también cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento del sistema que propongan los licitadores. Además, se garantiza la integración plena de los datos clínicos en el sistema Jara, lo que permitirá un seguimiento continuo y coordinado por parte de los profesionales sanitarios del SES.

El nuevo sistema está dirigido a personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, así como a otros pacientes que requieran tratamientos intensivos con insulina, con el objetivo de reforzar la seguridad clínica y optimizar el seguimiento médico.

Transporte sanitario aéreo

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha autorizado al SES la contratación del servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero por un importe de 13,8 millones de euros para el período 2026-2029.

La Junta considera necesaria esta contratación para garantizar la accesibilidad de toda la población al sistema sanitario, especialmente en el medio rural, y para reducir las desigualdades territoriales entre zonas urbanas y rurales, asegurando una atención rápida en situaciones de urgencia.

El servicio se prestará en el ámbito geográfico de Extremadura, aunque podrá extenderse a otros territorios nacionales dentro de las actuaciones del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Archivo - Helicóptero del SES / SES - Archivo

Personal y pacientes

El contrato contempla el traslado urgente de personal sanitario y sus equipos hasta el lugar más próximo a la emergencia, así como el traslado del paciente al centro sanitario designado por el 112. También incluye el transporte programado de pacientes, el traslado de órganos, medicamentos, plasma, sangre, muestras biológicas y otros materiales sanitarios cuya urgencia sea determinada por el 112.

Asimismo, el servicio podrá participar en actividades formativas, simulacros y otros servicios esporádicos de corta duración, cuando así lo indiquen el SES o el propio Centro de Urgencias y Emergencias.