Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sanidad

Los médicos extremeños podrán controlar en tiempo real la glucosa de los pacientes con diabetes

El SES invertirá 12 millones de euros en la implantación de un nuevo sistema de monitorización adaptado a la historia clínica

Archivo - Prueba de la glucosa, diabetes, glucómetro

Archivo - Prueba de la glucosa, diabetes, glucómetro / OMS - Archivo

Rocío Entonado Arias

Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a incorporar un nuevo sistema de monitorización continua de glucosa que permitirá hacer un seguimiento "en tiempo real" a los pacientes con diabetes que requieran terapia intensiva con insulina. Con una inversión de 11,6 millones de euros, el SES adquirirá todo el material necesario para ello: sensores, transmisores, receptores, baterías, glucómetros y tiras reactivas, así como la integración electrónica de los sistemas con el aplicativo Jara asistencial.

El Consejo de Gobierno autorizó este martes la contratación del suministro. La consejera portavoz, Elena Manzano, ha destacado que los médicos van a poder consultar los datos de los pacientes en la historia clínica, acceder a ellos desde su ordenador y que los mismos estarán actualizados "en tiempo real".

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

Mejorar la atención

La contratación está cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con un presupuesto de licitación de 11.607.000 euros, que asciende a 12.767.700 euros con IVA incluido.

"Esto va a permitir mejorar el control de la diabetes y la atención, sin duda, de estos pacientes en nuestro sistema de salud". Ha señalado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico.

Historia clínica

El objeto del contrato incluye no solo el suministro de los dispositivos de monitorización, sino también cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento del sistema que propongan los licitadores. Además, se garantiza la integración plena de los datos clínicos en el sistema Jara, lo que permitirá un seguimiento continuo y coordinado por parte de los profesionales sanitarios del SES.

El nuevo sistema está dirigido a personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, así como a otros pacientes que requieran tratamientos intensivos con insulina, con el objetivo de reforzar la seguridad clínica y optimizar el seguimiento médico.

Transporte sanitario aéreo

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha autorizado al SES la contratación del servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero por un importe de 13,8 millones de euros para el período 2026-2029.

La Junta considera necesaria esta contratación para garantizar la accesibilidad de toda la población al sistema sanitario, especialmente en el medio rural, y para reducir las desigualdades territoriales entre zonas urbanas y rurales, asegurando una atención rápida en situaciones de urgencia.

El servicio se prestará en el ámbito geográfico de Extremadura, aunque podrá extenderse a otros territorios nacionales dentro de las actuaciones del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Archivo - Helicóptero del SES

Archivo - Helicóptero del SES / SES - Archivo

Personal y pacientes

El contrato contempla el traslado urgente de personal sanitario y sus equipos hasta el lugar más próximo a la emergencia, así como el traslado del paciente al centro sanitario designado por el 112. También incluye el transporte programado de pacientes, el traslado de órganos, medicamentos, plasma, sangre, muestras biológicas y otros materiales sanitarios cuya urgencia sea determinada por el 112.

Asimismo, el servicio podrá participar en actividades formativas, simulacros y otros servicios esporádicos de corta duración, cuando así lo indiquen el SES o el propio Centro de Urgencias y Emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
  2. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  3. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  4. Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
  5. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  6. La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
  7. La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
  8. Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox : "Guardiola robó el cambio que anhelaba la mayoría de los extremeños"

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox : "Guardiola robó el cambio que anhelaba la mayoría de los extremeños"

Guardiola activa por ley el proceso de traspaso de poderes en la Junta ante el 21D

Guardiola activa por ley el proceso de traspaso de poderes en la Junta ante el 21D

Extremadura, el primer campo de pruebas tras el naufragio de la izquierda más allá del PSOE

Extremadura, el primer campo de pruebas tras el naufragio de la izquierda más allá del PSOE

Extremadura, tercera región con un menor crecimiento del PIB en 2024

Extremadura, tercera región con un menor crecimiento del PIB en 2024

Los médicos extremeños podrán controlar en tiempo real la glucosa de los pacientes con diabetes

Los médicos extremeños podrán controlar en tiempo real la glucosa de los pacientes con diabetes

El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

Abascal defiende la “limpieza” de Vox al exigir explicaciones a Revuelta por los fondos de la dana

Abascal defiende la “limpieza” de Vox al exigir explicaciones a Revuelta por los fondos de la dana

Gallardo acusa al PP y Vox de "quebrar" la educación pública y promete recuperar comedores gratuitos y aulas infantiles

Gallardo acusa al PP y Vox de "quebrar" la educación pública y promete recuperar comedores gratuitos y aulas infantiles
Tracking Pixel Contents