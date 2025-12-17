Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de diciembre

Actualidad
Extremadura, el primer campo de pruebas tras el naufragio de la izquierda más allá del PSOE
Las elecciones extremeñas son una suerte de oasis en el escenario de partidos como Podemos e Izquierda Unida, único lugar donde ha habido acuerdo
El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"
Los alcaldes de Badajoz, Madrid y Lisboa reclaman una conexión ferroviaria digna por la región. "Con nuestra fuerza podemos ser un hub energético en el que se mire Europa", sostienen los expertos
Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
Los bomberos han tenido que acudir de madrugada para sofocar las llamas y evacuar a los vecinos de tres casas en el inmueble número 13 de la calle Jesús Asunción. Un brasero, posible origen del fuego
Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
Los Joses, propietarios de Paradiso, planean inaugurar el local en la Calle Dr. Fleming con una renovación completa y tecnología puntera, manteniendo un ambiente seguro para el colectivo
Tensión política en Cáceres: PSOE y Vox cargan contra Mateos y Orgaz por la ausencia de presupuesto
"El PP miente y manipula", dice el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento