Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las elecciones extremeñas son una suerte de oasis en el escenario de partidos como Podemos e Izquierda Unida, único lugar donde ha habido acuerdo

Los alcaldes de Badajoz, Madrid y Lisboa reclaman una conexión ferroviaria digna por la región. "Con nuestra fuerza podemos ser un hub energético en el que se mire Europa", sostienen los expertos

Los bomberos han tenido que acudir de madrugada para sofocar las llamas y evacuar a los vecinos de tres casas en el inmueble número 13 de la calle Jesús Asunción. Un brasero, posible origen del fuego

Los Joses, propietarios de Paradiso, planean inaugurar el local en la Calle Dr. Fleming con una renovación completa y tecnología puntera, manteniendo un ambiente seguro para el colectivo

"El PP miente y manipula", dice el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez