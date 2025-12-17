Unidas por Extremadura afirma que está creciendo en intención de voto a días del 21D

Unidas por Extremadura ha llevado su campaña a las calles de Cáceres en la recta final hacia las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre. Durante un encuentro con los vecinos, en el que ha ofrecido churros con chocolate, los candidatos han dado a conocer sus principales propuestas programáticas.

Durante el acto, el cabeza de lista por Cáceres a la Asamblea de Extremadura, José Antonio González, ha asegurado que durante esta campaña están constatando que Unidas por Extremadura está actuando como "el factor sorpresa" y "el revulsivo para la gente progresista", al tiempo que ha afirmado que la formación está incrementando progresivamente su intención de voto. González ha expresado la esperanza de poder revertir el resultado electoral y ha señalado que el objetivo es "darle las navidades a la señora Guardiola".

"El voto útil de la izquierda"

González ha defendido que Unidas por Extremadura representa "el voto útil de la izquierda" y ha apuntado que existe un sector del electorado progresista decepcionado con otras formaciones. En este sentido, ha subrayado que su espacio político ha demostrado coherencia durante los últimos siete años.

El candidato también se ha referido al resto de partidos. Sobre el Partido Socialista, ha señalado que está "arrastrando los pies", mientras que respecto al Partido Popular ha mostrado preocupación por su actitud durante la campaña. En este punto, ha acusado a María Guardiola de no actuar como candidata, sino como presidenta, con "cero debate" y utilizando, a su juicio, los perfiles institucionales y los acuerdos del Consejo de Gobierno con fines electorales, una conducta que ha calificado de "bastante sucia".

Ilusión y participación

Por su parte, la candidata a la Asamblea de Extremadura Nerea Fernández ha afirmado que en los actos de campaña están percibiendo a "la gente bastante ilusionada" y con ganas de que Unidas por Extremadura pueda llegar al Gobierno regional para "cambiar la realidad" de la comunidad.

Fernández ha animado a la participación de las personas indecisas y ha dirigido un mensaje a quienes "tienen el corazón a la izquierda" para que se animen a votar, al considerar que existe una alternativa política. Asimismo, ha defendido que Unidas por Extremadura es "un proyecto consolidado", que recorre todos los pueblos de la región y que resulta "confiable" porque, según ha indicado, cumple lo que promete.

Respaldo de Enrique Santiago

El acto ha contado también con la presencia del diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha asegurado que Unidas por Extremadura está siendo la fuerza que "está irrumpiendo con verdadera fuerza" en esta campaña. Santiago ha advertido de que, a su juicio, "lo que está en juego es la democracia", que ha considerado amenazada por la derecha y la extrema derecha.

Santiago ha defendido que la coalición cuenta con una propuesta "sólida" para garantizar derechos y reforzar los servicios públicos, con especial atención a la sanidad pública, el acceso a la vivienda, la creación de empleo de calidad y la contención del precio de la cesta de la compra. Ha concluido afirmando que, para garantizar la democracia y defender lo público, es "imprescindible" respaldar a Unidas por Extremadura en las urnas.