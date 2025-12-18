Abascal califica de “bulo asqueroso” su supuesta referencia al homenaje a Robe Iniesta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido en sus redes sociales al "asqueroso bulo" que ha sido “fabricado por distintos medios contra él”, después de su paso por el Palacio de Congresos de Plasencia. Según se ha señalado desde este partido político en un comunicado de prensa, al inicio de ese acto, Abascal recordó que los líderes de otros partidos han estado unos días en Extremadura para, a continuación, enumerar algunos de los lugares que había visitado Pedro Sánchez, que unos días antes había estado en Plasencia. "Este creo que hay que desinfectarlo, o echar agua bendita", dijo entonces en referencia al presidente.

“De forma burda, algunos medios trataron de relacionar esta broma de Abascal con la celebración, en ese mismo Palacio de Congresos, de un homenaje al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, al que poco antes el propio Vox había homenajeado en redes sociales”, se asegura en la mencionada nota. Abascal criticó que se recurra al fallecimiento de una persona “para fabricar un bulo asqueroso contra mí”.

Por otro lado, en declaraciones a los medios realizadas este jueves en Don Benito, Abascal, ha asegurado que España vive una situación “tragicómica” como consecuencia de la permanencia en el poder de Pedro Sánchez. Ha denunciado los “gravísimos casos de corrupción” que afectan al Gobierno y ha recordado que este miércoles, en Bruselas, el grupo Patriotas por Europa —el tercer grupo del Parlamento Europeo y que él preside— firmó una declaración de condena de la “corrupción escandalosa” del Ejecutivo español, algo que, según ha señalado, “ya es ‘vox populi’ en toda Europa”.

Manipulación de sus palabras

Durante su declaración Abascal se ha referido de nuevo a lo que considera una “manipulación asquerosa y brutal” de sus palabras tras las declaraciones realizadas en Plasencia. A su juicio, no se trata de un caso aislado, ya que esa manipulación responde a que otros partidos “no quieren hablar de los problemas reales”, entre los que enumeró "el colapso de la sanidad, las listas de espera, el acceso a la vivienda, la seguridad en las calles o la condena a muerte al campo derivada de las políticas verdes".

Abascal ha afirmado que esa estrategia de desinformación procede de “Ferraz y Génova” y expresó su decepción con el Partido Popular, al considerar que se ha sumado a los mismos comportamientos de manipulación. En este contexto, se ha referido a los intentos de involucrar a Vox en presuntos casos de corrupción, defendiendo que la formación política ha sido “ejemplar exigiendo transparencia” y denunciando esas situaciones ante la autoridad competente. Asimismo, ha indicado que, mientras se intenta señalar a Vox, “el Partido Socialista está tapando” numerosos casos de corrupción y de acoso.

Robo de papeletas

Abascal también ha citado las informaciones sobre el presunto robo de papeletas en municipios extremeños, afirmando que el Gobierno de Sánchez es “una mafia corrupta” capaz de “alterar el censo electoral y manipular resultados electorales para permanecer en el poder”, aunque ha añadido que la debacle del Partido Socialista “va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar”. Frente a ello, ha sostenido que VOX seguirá recorriendo Extremadura y hablando “de las cosas del comer y de los problemas reales de los extremeños, pese a la manipulación y la desinformación".