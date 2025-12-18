Así será el fin de campaña en Extremadura este viernes: los líderes rematan la faena

La campaña de las primeras elecciones anticipadas de Extremadura está a punto de concluir como comenzó: con los líderes nacionales arropando a los candidatos, pero también asumiendo un protagonismo que, hay que decirlo, ha trasladado los problemas nacionales al escenario extremeño y ha opacado en muchos casos las cuestiones que preocupan a la propia región.

Sea como sea, este viernes se cierran los quince días de campaña y lo harán con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que visitará Extremadura por cuarta vez desde el anuncio de las elecciones (ya ha pasado por Mérida, Plasencia y Cáceres). Estará con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, para el mitin final en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, cuna de las seis mayorías absolutas como alcalde de Gallardo. Tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, y junto a ellos participará la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández.

El periplo de la "lideresa" Guardiola

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido reducir su presencia en Extremadura en la última semana de campaña para ceder todo el espacio a su candidata, María Guardiola, según detallaron fuentes populares a Servimedia. Feijóo concluyó su participación el pasado martes en Zahínos y Jerez de los Caballeros. El objetivo es “exhibir el liderazgo” de su baronesa, aunque el líder del PP sigue apoyándola con sus declaraciones desde Madrid.

“Ella sola puede con los dos (Sánchez y Abascal). No necesita ser arropada ni que nadie le dé cobijo, es una lideresa”, aseveran en Génova. El plan ha sido acordado entre Madrid y el equipo de campaña extremeño, liderados por sus respectivos secretarios generales, Miguel Tellado y Abel Bautista. Personalista y sin logos del PP, la estrategia, estrenada por el propio Feijóo en Galicia, es “absolutamente” replicable en Aragón, que pondrá las urnas el 8 de febrero.

De hecho, Guardiola no parará este viernes: A las 9.00 estará en Talayuela para posteriormente visitar las localidades de Peraleda de la Mata, Almaraz, Trujillo, Cáceres, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Badajoz, donde, a las 20.00 horas, aproximadamente, se realizará el cierre de campaña con una zambombá flamenca, en el Polideportivo Municipal Las Palmeras.

Abascal, en Badajoz

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha permanecido prácticamente durante toda la campaña en Extremadura, cerrará la campaña electoral de las elecciones autonómicas este viernes en un acto público en Badajoz, acompañando al candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz. Antes, por la mañana, Abascal visitará la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.

Unidas: cena navideña

Unidas por Extremadura pondrá el broche a la campaña con una cena navideña que se desarrollará a partir de las 20 horas en el Círculo Pacense de Badajoz. El último acto de la campaña comenzará con una pequeña intervención de Irene de Miguel (candidata a la Junta de Extremadura), José Antonio González, Nerea Fernández, Belén Fernández y Juan Schirinzi, y posteriormente tendrá lugar la cena con todos los militantes y simpatizantes de las organizaciones que han estado colaborando y ayudando en la campaña electoral.