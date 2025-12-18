La Junta convoca las ayudas para viajar gratis en autobús en Extremadura durante 2026

La Junta de Extremadura ha aprobado la nueva convocatoria de bonificaciones a los billetes de autobús para viajes con origen y destino en Extremadura, una medida que se mantendrá durante todo el año 2026 y 2027 con un presupuesto de 6,6 millones de euros. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución, con plazo de solicitud abierto a partir de mañana viernes.

La medida mantiene la bonificación del 100 % del precio del billete y se aplicará a todos los desplazamientos cuyo origen y destino se encuentren en Extremadura. El coste se afrontará en su totalidad con fondos autonómicos, después de que el Gobierno central retirara su aportación el pasado mes de julio.

Alternativa al vehículo privado

La convocatoria, impulsada por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha señalado como objetivo reforzar el uso del transporte colectivo como alternativa al vehículo privado, en línea con los compromisos de sostenibilidad y reducción de emisiones contaminantes. El Ejecutivo autonómico recuerda que el transporte por carretera concentra una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y que el autobús presenta un impacto ambiental muy inferior al del coche particular.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas que tengan su domicilio habitual en un municipio de Extremadura y que sean titulares de la Tarjeta de transporte subvencionado especial 100% (SATE), con independencia de su situación personal. La gratuidad se aplicará tanto a los viajes de ida como a los de ida y vuelta, siempre que se realicen dentro del ámbito autonómico y en trayectos competencia de la Junta de Extremadura.

Hasta 2027

La financiación del programa alcanzará un importe máximo de 6,6 millones de euros, distribuidos entre los ejercicios de 2026 y 2027, y se destinará principalmente al reembolso de las bonificaciones aplicadas por las empresas concesionarias del transporte. La Junta ha precisado que esta cuantía podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria.

Las tarjetas de transporte subvencionado emitidas en ejercicios anteriores seguirán siendo válidas sin necesidad de solicitar una nueva, aunque la resolución contempla supuestos específicos de reactivación para aquellas que no hayan sido utilizadas durante un largo periodo.

La medida se enmarca en la estrategia autonómica de garantizar el acceso universal al transporte público y facilitar los desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, educativos o sociales, especialmente en los municipios donde el autobús constituye el único medio de transporte colectivo disponible.

Desde 2023

Desde enero de 2023 en Extremadura todos los viajes en autobús son gratuitos para los usuarios con abono, una medida que el anterior Ejecutivo socialista incluyó en sus últimos presupuestos dentro de un paquete de medidas para aliviar el gasto de las familias por la subida de la inflación.

Tras el cambio de gobierno, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, confirmó que el PP seguiría aplicando la medida, aunque con un mayor control sobre las reservas y los billetes emitidos, así como la posibilidad de imponer sanciones a quienes realicen reservas y luego no las utilicen.

Extremadura "no puede presumir precisamente de unas buenas comunicaciones" y se considera que esta iniciativa ayuda a que los ciudadanos puedan transitar por las vías de la comunidad, "si no ferroviarias en este caso, por carretera con la ayuda de ese bono gratuito".

Polémica con el Gobierno

Hasta el pasado verano, los billetes de autobús eran gratuitos porque el Gobierno central financiaba el 30% del precio y la Junta el 70% restante. El Ministerio de Transportes ya anunció a comienzos de año que a partir del 1 de julio rebajaría su aportación del 30% al 20%, de forma la Junta tuvo que elevar la suya para que los usuarios no tuvieran que asumir el 10%.

El Ejecutivo autonómico ya trasladó al departamento que dirige Óscar Puente su rechazo a esta decisión, sin que finalmente se hayan atendido las reclamaciones para dar marcha atrás en la medida.