El campo extremeño denuncia en Bruselas la "vergüenza" de la reforma de la Política Agraria Común

Los responsables de las organizaciones profesionales agrarias españolas Asaja, COAG y UPA explicaron durante la manifestación masiva de agricultores celebrada en Bruselas este jueves que las protestas del sector se deben sobre todo a los recortes en la Política Agrícola Común (PAC), propuestos para el periodo 2028-2034, y a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, que no prevén una reciprocidad. Una protesta en la que tomaron parte varios miles de personas y en la que también hubo presencia de agricultores extremeños.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, indicó en declaraciones a la prensa que la propuesta de financiación en el marco financiero plurianual "es la ruina del campo europeo y en particular el campo español" y añadió que se está "poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la PAC", que es la única política común "que queda". En ese contexto, aseguró que los agricultores y ganaderos han venido a Bruselas a "decir basta" y pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "poner orden", ya que de lo que la Unión Europea (UE) comprometió en el año 2024 "no ha cumplido nada".

Lamentó en particular la disminución del presupuesto y la desaparición del segundo pilar de la PAC, y confió en que las reuniones que hoy han celebrado los representantes del sector con Von der Leyen permitan "rectificar". Sobre los acuerdos comerciales con terceros países, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), subrayó que "no se nos puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad" y aseguró que "si hay que volver a Bruselas volveremos" y "si hay que estar en las calles y carreteras de nuestro país, lo haremos".

"Movilización histórica"

Por su parte, el director general de UPA, Cristóbal Cano, consideró "un éxito" la "movilización histórica" en Bruselas. "Están aquí los jefes de Estado y Gobierno. Tienen que sentir alto y claro que la propuesta de la PAC que está sobre la mesa no es la que necesita el sector. Necesita una PAC fuerte con presupuesto y a la altura del sector", dijo. Agregó que desde la UE "parece que se le ha olvidado muy pronto" que "somos un sector estratégico" y subrayó que la UE "tiene que respaldar a la agricultura y ganadería" y no con un presupuesto "menor" sino con más y financiación y mejores medidas de reparto.

Cano consideró además que los agricultores siguen siendo "moneda de cambio" y subrayó que "no vale cambiar automóviles por alimentos". Sobre los acuerdos con terceros países, opinó que "tenemos que competir con las mismas cartas", y que para ello se piden cláusulas espejo y reciprocidad, por ejemplo con la autorización de los mismos productos fitosanitarios. También lamentó que las propuestas de Bruselas para reducir la burocracia solo se traduzcan en "más burocracia".

Un manifestante sostiene dos pancartas en la protesta de este jueves. / BELGA vía Europa Press

Por último, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, se refirió a la "preocupación enorme" por la propuesta de la Comisión de un recorte de la PAC del 18% sin contar con la inflación, que supondrá para España unos 900 millones de euros menos al año.

Opinó que lo que plantea Bruselas en la futura PAC va a implicar la "desaparición" de la política común y volver a una renacionalización y expresó preocupación por los acuerdos con terceros países, que aunque podrán beneficiar a algunos productos, para la agricultura en general "suponen la ruina".

En ese contexto, se mostró escéptico con las salvaguardas aprobadas para Mercosur y dijo que si el pacto comercial de la UE con Marruecos tiene salvaguardas "importantísimas" que "no se han aplicado nunca", teme que tampoco se llegaran a aplicar las acordadas en este caso y que se produzca una competencia desleal.

Una representación de Apag Extremadura Asaja participó en esta gran manifestación del sector agrario europeo. "La movilización, celebrada en el corazón de las instituciones comunitarias, ha servido para volver a denunciar la situación límite que atraviesa el campo y para exigir un cambio de rumbo en las políticas europeas que afectan de manera directa a la agricultura y la ganadería", se aseguró desde esta organización agraria en un comunicado.

Por tercera vez

Desde el interior de la protesta, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, esgrimió que se trata de la tercera vez en lo que va de año que el sector se ve obligado a salir a la calle en Europa. “El motivo no deja de ser el mismo: la falta de responsabilidad de nuestros políticos y gobernantes, que cada día se olvidan más del campo extremeño y del campo español”, sostuvo. Metidieri calificó de “auténtica vergüenza” la propuesta de reforma de la Política Agraria Común, denunciando los recortes presupuestarios y la intención de quitarle independencia a la PAC, pilares fundamentales para la supervivencia del medio rural.

Contra los acuerdos de libre comercio

Asimismo, Apag Extremadura Asaja mostró su rechazo a los acuerdos de libre comercio como el de Mercosur, así como a otras políticas europeas que, "a juicio del sector, están acelerando la despoblación rural y poniendo en peligro la viabilidad de miles de explotaciones".

La organización agraria reiteró que seguirá defendiendo al campo extremeño “las veces que haga falta”, reclamando políticas justas, presupuestos suficientes y reciprocidad en las condiciones de producción.