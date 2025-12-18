Ciudadanos denuncia el "retraso histórico" de las infraestructuras en Extremadura y propone un plan integral

Ciudadanos ha denunciado este jueves el "retraso histórico" que, a su juicio, arrastra Extremadura en materia de infraestructuras y ha propuesto la puesta en marcha de un plan integral para la región, según ha informado la formación en un comunicado.

El candidato de la formación a las elecciones autonómicas, Ignacio Segura, ha atribuido esta situación a "décadas de abandono y de promesas incumplidas", que, según ha señalado, han lastrado el desarrollo económico, la cohesión territorial y las oportunidades de miles de extremeños.

Críticas a PSOE y PP

Segura ha afirmado que PSOE y PP "han utilizado las infraestructuras como arma electoral, pero nunca como una prioridad real para la región", y ha recordado que Cáceres y Badajoz, las dos capitales de provincia, "llevan más de 40 años esperando una conexión por autovía", una circunstancia que ha calificado de "injustificable en pleno siglo XXI".

En este contexto, también ha denunciado el abandono de infraestructuras que considera clave para la vertebración del territorio, como la EX-105 entre Olivenza y Don Benito, la autovía Badajoz-Córdoba o la Badajoz-Ciudad Real, proyectos que, según ha indicado, "han sido anunciados una y otra vez, pero nunca ejecutados".

Aeropuerto y obras electorales

El candidato de Cs ha puesto como ejemplo el aeropuerto extremeño, que ha descrito como "una muestra del desprecio institucional que sufre Extremadura", al considerar que "no es normal que una comunidad autónoma tenga un aeropuerto que se cierre ante cualquier inclemencia meteorológica por falta de inversiones".

Asimismo, ha criticado que se estén "viendo obras proyectadas hace más de diez años que solo se inician a pocos días de las elecciones".

Propuesta de plan integral

Ciudadanos ha planteado un plan integral de infraestructuras para Extremadura que, según la formación, estaría "alejado de anuncios oportunistas y basado en la planificación, la ejecución y la igualdad territorial".

El programa electoral de Cs contempla completar la red de autovías pendientes, mejorar las conexiones con las comunidades limítrofes, modernizar el transporte ferroviario y dotar a la región de infraestructuras logísticas y aeroportuarias competitivas.

Segura ha concluido que "Extremadura no puede seguir siendo la gran olvidada de España" y ha defendido la necesidad de contar con infraestructuras que permitan atraer empresas, fijar población y ofrecer oportunidades a los jóvenes, apelando finalmente a "votar diferente" para lograr ese cambio.