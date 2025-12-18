Espadas, dragones y política: el videojuego que se cuela en la campaña electoral extremeña

En plena campaña electoral y en la recta final hacia los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, una iniciativa poco habitual ha comenzado a circular en el entorno digital de la región: un videojuego de fantasía desarrollado de manera altruista por una militante de Unidas por Extremadura, que toma como referencia los ejes centrales del programa de la formación.

El juego, titulado "Irene lucha contra los recortes", plantea una aventura de estética medieval y tono épico en la que la protagonista, Irene de Miguel, candidata del partido a la Asamblea de Extremadura, debe reunir tres gemas elementales. Cada una de ellas simboliza ámbitos clave de las políticas institucionales: sanidad, educación y derechos sociales. A través de ellas, se forja una espada con la que derrotar al dragón, oculto en la llamada "mazmorra de la privatización". El usuario, que representa simbólicamente al poder del pueblo, avanza tomando decisiones que reproducen propuestas incluidas en el programa electoral de la coalición.

Gema de la sanidad

A través de esta narrativa, que mantiene un tono didáctico y se aleja de los canales tradicionales de la comunicación política, el jugador tiene que superar la primera misión, centrada en la sanidad pública. El primer escalón se corresponde con la atención primaria y las listas de espera. En este nivel, el jugador se enfrenta al "esqueleto de los recortes" y debe imponer, según el planteamiento del juego, "sentido común en la conversación" para conseguir la gema.

Entre los retos, el videojuego aborda cuestiones como las intervenciones quirúrgicas que "no admiten demora" y que, según recoge el programa de la formación, deberían realizarse en un plazo máximo de un mes, así como la atención a la salud mental, con la propuesta de reforzarla mediante la incorporación de un psicólogo en Atención Primaria. También incluye un debate sobre la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública a la salud bucodental y al servicio óptico, donde solo una respuesta permite avanzar. Si el jugador elige una opción basada en el humor o sin concreción, el sistema le devuelve al punto anterior con un mensaje claro: "Esa respuesta la compartimos todos pero, Irene, necesitamos que nos des soluciones concretas".

Educación pública y derechos sociales

El segundo nivel está dedicado a la educación. Para obtener la Gema de la Educación, el jugador debe seleccionar las frases correctas en torno a propuestas como una enseñanza "universal, pública y gratuita" para los menores de 0 a 3 años, el papel de los comedores escolares en la conciliación, la homologación salarial del profesorado con el resto del país y el refuerzo de los derechos laborales, especialmente de los docentes interinos. Este bloque también incorpora el rechazo a las universidades privadas.

La tercera gema corresponde a los derechos sociales y se desarrolla mediante un sistema visual en el que el jugador debe "arrastrar la luz" para encontrar soluciones a distintos "dolores" de Extremadura. El juego plantea decisiones sobre el modelo de transporte (AVE para quien "lo pueda pagar" frente a trenes combinados con autobuses), las políticas para personas mayores, la vivienda y la dependencia. En este último caso, se contraponen opciones como negar el problema o apostar por medidas como topar el mercado del alquiler, crear un parque público de viviendas o garantizar que las valoraciones de dependencia y las prestaciones no se demoren más de tres meses.

Combate final

Una vez reunidas las tres gemas, estas permiten forjar la espada definitiva para el combate final contra el dragón de los recortes. En esa escena aparece una imagen de la presidenta de la Junta, María Guardiola, asociada al dragón, frente a la de la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. La espada combate simbólicamente cuestiones como los "cheques guardería", la falta de transporte en zonas rurales o el "acceso asequible a la vivienda imposible".

El juego, un formato poco frecuente sobre todo en el caso de las campañas políticas autonómicas, concluye con un mensaje explícito de llamada al voto: "Si quieres que la leyenda del poder del pueblo sea real, vota a Unidas por Extremadura".