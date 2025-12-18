Extremadura cierra el otoño entre los cinco más cálidos de las últimas décadas

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público este jueves el balance climático del otoño, así como la predicción estacional con motivo del inicio del invierno 2025-2026.

Según ha señalado, este otoño (septiembre, octubre y noviembre) ha sido normal en cuanto a precipitaciones y muy cálido en temperaturas en la región si se compara con el periodo de referencia 1991-2020.

Precipitaciones dentro de la normalidad

Las precipitaciones medias registradas en Extremadura han alcanzado los 177,3 litros por metro cuadrado, una cifra ligeramente inferior al valor de referencia para dicho trimestre, situado en 184,9 litros por metro cuadrado. Esto ha supuesto un déficit medio de 7,6 litros, lo que equivale al 96% del valor esperado y ha permitido clasificar el otoño como normal en términos pluviométricos.

En cuanto al inicio del año hidrológico 2025-2026, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, el balance también ha sido normal. En ese periodo se han registrado de media 159,8 litros por metro cuadrado, frente a los 167,2 litros de referencia, lo que supone igualmente un 96% del valor medio.

No obstante, la AEMET ha indicado que las precipitaciones registradas durante el mes de diciembre, hasta la fecha, le están dando al periodo un carácter húmedo.

Un trimestre muy cálido

En lo que respecta a las temperaturas, la media del trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2025 en Extremadura ha sido de 18 grados centígrados, frente a los 17 grados de la media de referencia. Esta diferencia ha supuesto una anomalía positiva de un grado, por lo que el trimestre ha sido calificado como muy cálido.

De hecho, este otoño ha sido el quinto más cálido registrado en Extremadura dentro del periodo de referencia 1991-2020. Además, las temperaturas observadas durante el mes de diciembre de 2025, hasta el momento, también le están dando al mes un carácter muy cálido.

Predicción para el invierno

De cara al trimestre enero-febrero-marzo de 2026, la AEMET ha avanzado que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se sitúen por encima de los valores normales en Extremadura.

En cuanto a las precipitaciones, la previsión estacional apunta a una mayor probabilidad de que se mantengan en valores similares a los normales climatológicos para ese periodo.