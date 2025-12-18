El Fondo de Impacto Social financiará la adquisición de viviendas para alquiler asequible en Extremadura

El Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha dado luz verde a una inversión estratégica que tendrá un impacto directo en el mercado de vivienda social de Extremadura. A través de un préstamo de 7,6 millones de euros destinado a la ONG Provivienda y a la socimi social Primero H, el Gobierno financiará la compra de viviendas para alquiler asequible.

Dentro de este paquete de ayudas, la asociación Provivienda recibirá 5,9 millones de euros para la adquisición de 53 inmuebles repartidos en ocho comunidades autónomas, entre las que se incluye Extremadura.

El objetivo en la región es facilitar el acceso a un hogar digno a personas en situación de especial vulnerabilidad, desde familias con ingresos reducidos en zonas tensionadas hasta personas sin hogar con factores añadidos de exclusión (salud mental o discapacidad). Además del alojamiento, Provivienda proporcionará en la región un acompañamiento integral para mejorar la autonomía socioeconómica de los arrendatarios.

Lucha contra el sinhogarismo

Por su parte, la entidad Primero H contará con 1,7 millones de euros para adquirir 10 nuevos inmuebles destinados a erradicar el sinhogarismo extremo. Esta entidad opera bajo el modelo Housing First, ofreciendo alquileres un 40% inferiores al precio de mercado.

Con estas nuevas firmas, la línea de vivienda de impacto social del FIS ya acumula tres operaciones por valor de 11 millones de euros, consolidando una red de 90 viviendas distribuidas por la geografía española, incluyendo el territorio extremeño. "El fondo nos está permitiendo fortalecer el derecho a una vivienda digna y asequible en España", ha destacado Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión y presidenta del Comité Interministerial del FIS, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Un fondo para retos sociales y medioambientales

Además de la vivienda, el Comité Interministerial ha aprobado hoy otras dos inversiones destinadas a la agricultura sostenible y la economía circular. En total, el FIS ya respalda 21 iniciativas que abordan desafíos como el empleo para personas con discapacidad y los cuidados a dependientes.

El FIS, creado en 2024 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una dotación de 400 millones de euros destinados a proyectos que generen un impacto positivo y medible en la sociedad y el medio ambiente.