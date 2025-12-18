Bolaños defiende la inversión del Gobierno en Extremadura y critica el rechazo del PP a condonar la deuda

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está recorriendo este jueves Extremadura, en el marco de la campaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. El a su vez secretario de Justicia del PSOE, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo económico y social de la región, con la puesta en valor de las inversiones que está realizando en la comunidad. "Las palabras siempre hay que acompañarlas de hechos”, ha manifestado.

Durante su visita esta mañana a la Cooperativa Montemiel, en la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes, donde ha mantenido un encuentro con representantes del sector apícola, Bolaños ha destacado la apuesta del Gobierno central de Pedro Sánchez para que Extremadura se consolide como una región líder en energías renovables, especialmente en energía solar, un objetivo que “ya se está consiguiendo”.

El ministro también ha remarcado el respaldo al tejido productivo y a la producción agrícola extremeña, así como el impulso a la innovación y la digitalización. En este sentido, ha afirmado que la red de inversiones llevada a cabo permite que la provincia de Badajoz cuente hoy con “la misma conectividad, o incluso más, que Irlanda, que es la cuna y sede de Google en Europa”. Ha recordado además la inversión de 2.400 millones de euros prevista en Trujillo, una iniciativa que, según ha indicado, generará empleo, dinamizará la economía regional y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los extremeños.

Ante la cita electoral del próximo 21 de diciembre, el ministro ha hecho un llamamiento a la participación, al tiempo que ha animado a la militancia y simpatizantes socialistas a acudir a las urnas para apoyar a “quienes defienden lo público” y, según ha señalado, evitar que la derecha y la ultraderecha cuestionen “un sistema electoral absolutamente indiscutible como es el español”. Ha reclamado a "toda la gente de izquierdas" de Extremadura, a la "se está poniendo en duda su compromiso con una democracia limpia", a que acudan "en masa" a votar al PSOE.

Condonación de la deuda

Por otra parte, el ministro ha lamentado el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de España. Entre ellas, ha citado a Extremadura, a la que el Ejecutivo ofrece una condonación de 1.700 millones de euros destinada, según ha defendido, a “hacer políticas públicas y reforzar el Estado del bienestar”.

"¿Por qué no se apuesta desde los gobiernos de la derecha en las autonomías, por qué no se apuesta nunca por las políticas públicas?", ha cuestionado. En este sentido, ha criticado duramente la postura de los gobiernos autonómicos de derecha, a los que ha acusado de no apostar por los servicios públicos y de favorecer fiscalmente a las rentas más altas “a costa de la inmensa mayoría de la población”.

Denuncia en Navalmoral de la Mata

Cuestionado sobre la denuncia de una concejala del PP al alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, por supuesto trato machista, Bolaños ha defendido que el PSOE "lo que nunca va a hacer es amparar a un presunto acosador como está haciendo el Partido Popular en este caso".

Tras afirmar que "lamentablemente existen estos comportamientos y no son ajenos a ninguna organización", ha señalado que en todo caso lo que hay que hacer cuando se conocen es "actuar con contundencia y también con humildad, siendo conscientes de que se cometen errores en ocasiones, pero una vez que se tiene noticia de este tipo de denuncias hay que actuar con contundencia".

"Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular en Navalmoral de la Mata. Exactamente lo contrario, que está dando cobijo a un presunto acosador que simplemente se le está ratificando en los puestos y en las posiciones que está ocupando, como es en este caso alcalde de Navalmoral de la Mata", ha remarcado el ministro, quien ha insistido en la necesidad de actuar "con contundencia y con toda la rapidez que seamos capaces" cuando ocurren situaciones así.

Últimos actos

Cabe destacar que el palacio de la cultura de Herrera del Duque acogerá esta tarde, a partir de las 19 horas, un mitin del PSOE en el que intervendrá Bolaños; el alcalde del municipio, Saturnino Alcázar; la secretaria general del PSOE de Valdecaballeros, Marina González; y los candidatos socialistas a la Asamblea extremeña Soraya Vega y Gonzalo Romero.

Mañana viernes, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participarán en el cierre de la campaña de las elecciones autonómicas en un acto que tendrá lugar a las 18 horas, en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena.