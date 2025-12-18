Guardiola pide votar "masivamente" el domingo para defender la democracia

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas.

"Esta noche han asaltado la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos. Votos de ciudadanos de Fuente de Cantos de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros", asegura Guardiola en el arranque de un video publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Unos votos, añade, que "nunca van a llegar a las urnas", lamenta la presidenta extremeña, que exclama que "están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos" a falta de tres días de unas elecciones "decisivas" que en las que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir".

"Bochornoso"

Guardiola ha recordado además que este pasado miércoles ya advirtió el PP que "algo también bochornoso", en el sentido de que "muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular".

Ante esta situación, ha asegurado que "alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro", ha señalado Guardiola, que ha asegurado que no va a quedarse "callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño". "No lo vamos a permitir. ¡Basta ya!", ha remarcado.

Tras ello, ha señalado que este domingo, día de las elecciones, los extremeños tienen la respuesta en sus manos. "Este domingo somos nosotros quienes decidimos", y por ello les ha pedido que voten "masivamente, que las urnas se llenen de dignidad" y que su voz sea "tan atronadora que nadie pueda silenciarla".

El domingo, ha insistido, se defiende "más que un voto", se defiende la libertad, el futuro y la democracia. "Que vote cada uno al partido que quiera votar, pero que ejerza en libertad su derecho a voto, que no nos roben nuestro futuro", ha concluido.

"Facha" y "roja"

Por su parte, en el penúltimo día de campaña electoral, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha concedido una entrevista en TVE, en la que considera que los extremeños valorarán en las elecciones del próximo domingo que la presidenta de la región y candidata a la reelección, María Guardiola, "necesita" un Gobierno "fuerte" y en "solitario" que no esté sometido al "chantaje", en alusión a Vox.

Bautista ha recalcado que Guardiola viene sufriendo "los ataques" de la izquierda, que la llama "facha", y de la derecha, que la tilda de "socialista y roja", pero el PP está "en el lugar adecuado", donde están "la mayoría de los extremeños", y "demostrando que otra forma de hacer política es posible".

Tras asegurar que el PP va a intentar ganarse la "confianza mayoritaria" de los ciudadanos, ha indicado que "aquellos que ahora "la acusan, la insultan, la señalan y dicen de ella barbaridades", ya tuvieron "la oportunidad de estar en gobierno" de Extremadura pero "salieron huyendo del mismo en junio del año 2024".

Al ser preguntado si el PP puede prometer que no pactará con Vox, Bautista ha respondido: "Yo lo que puedo prometer es que vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños". Y con ese objetivo ha dicho que están "haciendo una campaña en positivo" y alejados de "los insultos, de la bronca, de la polarización, de los señalamientos y de las etiquetas".