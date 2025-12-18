Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 18 de diciembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 18 de diciembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: 'No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento