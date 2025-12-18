"Marketing", "actor" o "zombi": Irene de Miguel reparte calificativos a los líderes políticos

La candidata de Unidas por Extremadura a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, Irene de Miguel, ha definido como "marketing" a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; ha calificado de "actor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y ha tachado de "zombi" al candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo.

De Miguel ha realizado estas declaraciones durante una entrevista concedida al medio digital La Voz de Extremadura, recogida por Europa Press, en el marco de un cuestionario rápido en el que se le ha pedido definir a distintos dirigentes políticos, tanto autonómicos como estatales.

En ese contexto, ha considerado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "ha sido un poco fraude" para la izquierda alternativa, y de forma irónica, también ha descrito al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un "pobre hombre" que incluso le despierta "ternura", mientras que del presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que es "muy peligroso".

La unidad no es una "suma de siglas"

Preguntada por la posibilidad de que a nivel estatal se impulse una candidatura amplia similar a Unidas por Extremadura, De Miguel ha señalado que se trata de realidades distintas y ha asegurado que su prioridad en estos momentos es el ámbito político regional.

En este sentido, ha defendido que las confluencias se construyen con "respeto", trabajo de "día a día", "voluntad" y "generosidad", principios que, según ha indicado, han guiado la alianza entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en Extremadura. A su juicio, las coaliciones electorales no pueden limitarse a una "suma de siglas" para aparentar un frente amplio, ya que la unidad se trabaja desde "abajo", con "tiempo" y respeto mutuo.

"Habría que empezar a hacerlo ya en todas partes, sentarnos con los que compartimos muchas cosas a hablar de tú a tú", ha afirmado.

Autonomía del proyecto extremeño

La candidata ha subrayado además que no pretende "mandar en casa de nadie", pero tampoco aceptaría que desde fuera se indicara "cómo se tienen que hacer las cosas" en la izquierda alternativa extremeña.

En este marco, ha agradecido a diversos referentes estatales de la izquierda la "autonomía y respeto" que, según ha señalado, están mostrando hacia Unidas por Extremadura. De Miguel ha expresado su deseo de que, a nivel estatal, exista un espacio político "ganador", "hegemónico" y lo más amplio posible, aunque ha insistido en que no va a entrar en cómo debe construirse ese proyecto porque su foco está centrado en Extremadura.

Por último, ha recordado que Sumar, pese a no formar parte formal de la coalición Unidas por Extremadura, ha pedido el voto para esta candidatura y se ha ofrecido a participar en la campaña, en reciprocidad al apoyo que De Miguel prestó a esta formación en las pasadas elecciones generales.