Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Entre 25 y 30 camiones de la firma extremeña Noriega Grupo Logístico se están viendo afectados a diario por los cortes de carretera. Algunos conductores han llegado a estar parados dos días

"No contemplo otro escenario que el de seguir trabajando en la campaña y estoy convencido de que los resultados del 21-D serán mejores de lo que dicen las encuestas", asegura el candidato socialista a la presidencia de la Junta

Los vecinos tendrán que esperar la autorización definitiva para regresar a sus viviendas de la forma más segura

Los representantes de los facultativos extremeños consideran vital cubrir las plazas vacantes, tanto de titulares como de MIR, para mejorar la calidad asistencial que presta el profesional y recibe el paciente

La licitación, con un presupuesto de en torno a 615.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, se divide en dos lotes