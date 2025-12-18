Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de diciembre

Actualidad
"Las protestas en Francia nos cuestan hasta 30.000 euros al día", denuncia una empresa extremeña
Entre 25 y 30 camiones de la firma extremeña Noriega Grupo Logístico se están viendo afectados a diario por los cortes de carretera. Algunos conductores han llegado a estar parados dos días
Miguel Ángel Gallardo: "Merece la pena ser candidato, porque también lo merece Extremadura"
"No contemplo otro escenario que el de seguir trabajando en la campaña y estoy convencido de que los resultados del 21-D serán mejores de lo que dicen las encuestas", asegura el candidato socialista a la presidencia de la Junta
Los arquitectos municipales evaluarán el edificio incendiado en Cáceres para valorar el regreso de los vecinos
Los vecinos tendrán que esperar la autorización definitiva para regresar a sus viviendas de la forma más segura
Talento, tiempo y una Atención Primaria más resolutiva, demandas de los médicos extremeños
Los representantes de los facultativos extremeños consideran vital cubrir las plazas vacantes, tanto de titulares como de MIR, para mejorar la calidad asistencial que presta el profesional y recibe el paciente
Adjudican la obra para ampliar la residencia de mayores de Malpartida de Cáceres, que pasará de 30 a 68 plazas
La licitación, con un presupuesto de en torno a 615.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, se divide en dos lotes
