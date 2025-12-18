Oposiciones del SES: los más de 12.300 aspirantes a enfermero y TCAE se examinarán en febrero

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves las resoluciones por las que se fijan el lugar, la fecha y la hora de la celebración de los exámenes de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) en dos de las categorías más numerosas del proceso selectivo: Enfermero/a y Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Los aspirantes de esta última categoría serán los primeros en examinarse el domingo 22 de febrero de 2026. La prueba se celebrará a las 10 horas en ocho facultades de la Universidad de Extremadura: cuatro del campus universitario de Badajoz (Empresariales, ITI, Medicina y Educación) y otras cuatro del campus de Cáceres (Ciencias del Deporte, Politécnica, Filosofía y Derecho). Están inscritos para participar en este examen concreto un total de 6.441 aspirantes que optan a las 268 plazas en juego. Del total de inscritos, la gran mayoría (6.268) optan a las plazas del turno libre, otros 159 al turno de discapacidad y 14 acuden por la vía de promoción interna.

El siguiente fin de semana se celebrará el examen de Enfermero/a, el sábado 28 de febrero de 2026. Será también a las diez de la mañana en las mismas ocho sedes de los campus universitarios de Cáceres y Badajoz que los técnicos de cuidados de enfermería. En este caso hay un total de 5.875 aspirantes, de los que 5.717 acuden por el turno libre (hay otros 75 inscritos para el turno de discapacidad y 83 para promoción interna), para optar a un total de 569 plazas fijas en la sanidad pública extremeña.

Con publicación de las últimas resoluciones ayer, el Servicio Extremeño de Salud continúa celebrando los exámenes de las oposiciones que se convocaron el 26 de diciembre de 2024, con un total de 2.037 plazas, y arrancaron el pasado mes de octubre.

Los aspirantes admitidos para la realización de estos ejercicios deberán ir provistos el día de las pruebas con un bolígrafo azul, así como del DNI, pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite su identidad. Entre las normas, se pide a los opositores que acudan con antelación suficiente para la localización del aula en el que se tendrán que examinar, ya que no se admitirá a ningún opositor una vez que comience la prueba escrita.