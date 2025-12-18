Pacma presenta una demanda ante el TSJEx contra el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de Monfragüe

El Partido Animalista PACMA ha formalizado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el Decreto 79/2025, por el que se aprueba el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe, del que solicitan su "nulidad total" al considerar que "vulnera de forma grave la legislación ambiental vigente y desnaturaliza la figura de parque nacional".

En una nota de prensa, sostiene que este nuevo PRUG "consolida y amplía" prácticas cinegéticas "incompatibles con los objetivos de conservación del parque", como son el uso de batidas con perros, armas de fuego y arco.

Contradice varias normativas

Según la formación política, estas medidas contradicen la Ley de Parques Nacionales, la Directiva Hábitats, el Convenio de Berna y el principio de protección de los animales como seres sintientes recogido en el ordenamiento jurídico español y europeo, señala.

La demanda también denuncia "graves deficiencias" en el procedimiento de elaboración del plan, entre ellas la falta de una "verdadera participación pública", la ausencia de documentación esencial (como la evaluación final del PRUG anterior y los informes económicos preceptivos) y la comisión de alternativas éticas y científicas a la caza, como la restauración de procesos naturales mediante la recuperación de depredadores autóctonos.

El recurso incluye además la impugnación de una resolución posterior de la Junta de Extremadura que desarrolla el plan y detalla métodos letales de control de ungulados, lo que, a juicio del partido, "confirma la voluntad de convertir el parque en un espacio de gestión cinegética permanente, en contra de su estatus de máxima protección ambiental", concluye.