PACMA subraya que no hay justicia social sin defensa del medio ambiente y de los animales

El Partido Animalista (PACMA) ha incorporado en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo domingo en Extremadura un bloque de medidas sociales que, señala, está orientado a garantizar los derechos fundamentales, combatir las desigualdades y reforzar los servicios públicos. En este sentido, la formación subraya que la justicia social es "inseparable" de la defensa del medio ambiente y de los animales, una idea que vertebra el conjunto de sus propuestas.

Sanidad, vivienda y energía

En materia sanitaria, la formación ha defendido un sistema público, universal y de calidad, y ha criticado los efectos de los recortes, la privatización y la saturación asistencial. En este ámbito, su programa ha propuesto reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera, mejorar las infraestructuras sanitarias, ampliar los programas de atención domiciliaria y facilitar el acceso a la salud mental.

El programa electoral de PACMA ha apostado también por el derecho a una vivienda "digna", a través de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética. En este punto, la formación ha planteado medidas para combatir la pobreza energética, como convenios para tarifas sociales, ayudas a la rehabilitación y el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, especialmente en el medio rural.

Servicios sociales

PACMA ha propuesto también reforzar los servicios sociales públicos, mejorando la coordinación entre administraciones y asegurando una atención adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Al mismo tiempo, ha defendido el apoyo a las personas mayores, el acceso a recursos asistenciales de calidad y el desarrollo de políticas que favorezcan la autonomía personal.

El Partido Animalista ha apostado además por una alimentación "ética y saludable", basada en modelos de consumo "responsables, sostenibles y accesibles" para toda la población, así como por una educación sustentada en valores de "respeto, convivencia y responsabilidad social", según ha indicado la formación en su comunicado.