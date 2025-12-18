21D: elecciones en Extremadura
PACMA subraya que no hay justicia social sin defensa del medio ambiente y de los animales
El Partido Animalista incluye en su programa medidas para garantizar derechos fundamentales, combatir desigualdades y fortalecer los servicios públicos
El Partido Animalista (PACMA) ha incorporado en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo domingo en Extremadura un bloque de medidas sociales que, señala, está orientado a garantizar los derechos fundamentales, combatir las desigualdades y reforzar los servicios públicos. En este sentido, la formación subraya que la justicia social es "inseparable" de la defensa del medio ambiente y de los animales, una idea que vertebra el conjunto de sus propuestas.
Sanidad, vivienda y energía
En materia sanitaria, la formación ha defendido un sistema público, universal y de calidad, y ha criticado los efectos de los recortes, la privatización y la saturación asistencial. En este ámbito, su programa ha propuesto reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera, mejorar las infraestructuras sanitarias, ampliar los programas de atención domiciliaria y facilitar el acceso a la salud mental.
El programa electoral de PACMA ha apostado también por el derecho a una vivienda "digna", a través de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética. En este punto, la formación ha planteado medidas para combatir la pobreza energética, como convenios para tarifas sociales, ayudas a la rehabilitación y el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, especialmente en el medio rural.
Servicios sociales
PACMA ha propuesto también reforzar los servicios sociales públicos, mejorando la coordinación entre administraciones y asegurando una atención adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Al mismo tiempo, ha defendido el apoyo a las personas mayores, el acceso a recursos asistenciales de calidad y el desarrollo de políticas que favorezcan la autonomía personal.
El Partido Animalista ha apostado además por una alimentación "ética y saludable", basada en modelos de consumo "responsables, sostenibles y accesibles" para toda la población, así como por una educación sustentada en valores de "respeto, convivencia y responsabilidad social", según ha indicado la formación en su comunicado.
