Talento, tiempo y una Atención Primaria más resolutiva, demandas de los médicos extremeños

No son muchas, pero son actuaciones complejas que llevan años reivindicando. Para algunas de ellas se han buscado soluciones en los últimos años, pero no siempre dan los frutos deseados. El sistema sanitario es complejo y cada vez más especializado y necesita de mejoras constantes para garantizar una atención efectiva y de calidad.

Y la principal, para el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), se resumen en una: la cobertura de todas las vacantes. Para ello, la secretaria general del Simex, MaríaJosé Rodríguez Villalón, reclama al nuevo Ejecutivo regional que salga de las próximas elecciones que «se siga luchando por la implantación de medidas que consigan la cobertura de todas las plazas médicas, lo que redundará en la calidad asistencia que presta el médico y también en la que recibe el paciente», señala.

En este mismo sentido también se pronuncia el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, quien reclama que sigan arbitrando medidas laborales y económicas para atraer a profesionales, especialmente a las zonas de difícil cobertura. Y es que la falta de médicos de la que adolece no solo Extremadura, sino todo el sistema nacional de salud desde hace años, continua. «Necesitamos médicos», reivindica Robles. Está previsto que el déficit de especialistas se mantenga a nivel nacional en general hasta el 2030 (o incluso el 2035 en algunas especialidades concretas), especialmente porque la demanda sanitaria está creciendo por la evolución propia sociedad:mayor envejecimiento, más enfermedades crónicas...

El precio de las guardias

En este sentido, el presidente de los facultativos cacereños reivindica la importancia de seguir formando nuevos médicos y generando talento, así como atrayéndolo de otras comunidades autónomas con el objetivo vital de cubrir todas las plazas de Médico Interno Residente (MIR), que llevan cuatro años dejando vacantes año tras año, «porque eso es una forma de que posteriormente tengamos personal especializado en las distintas áreas y servicios». Para ello, también considera que hay que seguir insistiendo en la fidelización de los residentes en el último año. Actualmente Extremadura les ofrece contratos de hasta tres años al terminar la formación especializada, pero exigen ofertas más atractivas que tengan en cuenta también medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y mejores condiciones económicas para el colectivo de los nuevos médicos:«necesitamos que las horas de guardia no sean las más bajas de las comunidades colindantes porque eso nos quita talento, necesitamos estar por lo menos en la media nacional y esa es otro reivindicación histórica», señala Robles.

Para ello, Evelio Robles también reclama que se favorezca, entre otras cosas, la docencia y que los médicos tutores puedan tener tiempo suficiente para dedicarlo a la formación de los nuevos especialistas. «Es otra reivindicación histórica que seguimos teniendo presente y para ello pedimos que por fin se promueva el estatuto del tutor en el que se establezcan los tiempos necesarios que deben tener los médicos para formar a los residentes con incentivaciones profesionales, laborales y económicas».

La puerta del sistema sanitario

Pero más allá de los recursos humanos, desde el colegio de médicos también plantean llevar a cabo con todos los agentes implicados (distintos profesionales, la administración y también los usuarios) una revisión de la Atención Primaria, la puerta del sistema sanitario, para hacerla más resolutiva eliminando burocracia (no habla de preinscripciones o bajas, sino de algunos informes que no tienen valor añadido a la consulta) a los profesionales y dotándoles de más tiempo para atender a los pacientes con las máximas garantías y mayor capacidad de resolución. «No se nos puede olvidar una cosa, mientras no se solucione el problema de la Atención Primaria, no se van a solucionar los problemas que tiene todo el Sistema Nacional de Salud».

Y para ello, entre otras cosas y al margen de la reivindicación de un Estatuto Marco propio que compete exclusivamente al Ministerio de Sanidad, lo que los médicos cacereños han reclamado siempre, incluso con huelgas, es tiempo. «Llevo 35 años de médico de familia y llevamos mucho tiempo reivindicando al menos diez minutos por paciente, eso es fundamental para no perder previsión, capacidad resolutiva y generar inseguridad clínica al paciente y mala praxis». Robles defiende que más allá del punto de vista técnico, el buen profesional también debe practicar el humanismo médico: «no podemos tener agendas por encima de 50 o 60 pacientes, porque es inviable».

Cirugía menor y prevención

Eliminando parte de esa sobrecarga que padece la Primaria, Robles considera que también podrían dedicarse a otras tareas que tienen más abandonadas y que forman parte de su cartera, como son cirugías menores «que haría el sistema muchos más resolutivo», participación comunitaria para laborar planes de salud con la población, dar consejos sanitarios, labores de prevención y promoción de la salud... «Es que a veces se nos olvida que la especialidad se llamaMedicina Familiar y Comunitaria tememos muchas tareas que hacer, pero la asistencia nos ahoga».

Y con una mejora del sistema también se podría solucionar otra lacra del sistema, las agresiones a sanitarios que no han dejado de crecer en los últimos años. «Es algo que nos preocupa muchísimo».

Actuaciones en clave local

Otras de las reivindicaciones del colegio cacereño en clave más local, tiene que ver con el Hospital Universitario de Cáceres. Robles urge que se complete en la próxima legislatura la segunda y última fase de la instalación sanitaria. Las obras ya están licitadas, por un importe de 188 millones y un plazo de ejecución de 42 meses, tres años y medio. «Estamos hablando de que se terminaría entre 2029 y 2030, que es lo que en principio duraría el próximo ejecutivo y queremos que el compromiso adquirido se siga manteniendo para que Cáceres tenga por fin su hospital universitario completo».

Asimismo, el presidente de los médicos cacereños también solicita que se cumplan los compromisos adquiridos tras la reapertura del Servicio deCirugía Vascular del hospital cacereño que acaba de reabrirse tras seis años cerrado, con la ocupación de una segunda plaza de cirujano vascular para principios del próximo año. De esta forma, «pedimos que se vaya consolidando dicho servicio para que a finales de año tengamos ya un servicio completo como existía antes».

Y en el contexto cacereño también solicita que el nuevo hospital sea por fin universitario, con formación pregrado obligatoria para los estudiantes de sexto de Medicina en sus instalaciones, ya que actualmente es opcional. Y también solicita que se cumplan los compromisos adquiridos tras la reapertura del Servicio deCirugía Vascular en el complejo hospitalario cacereño después de seis años cerrado y sin actividad.