UED-SYT denuncia “décadas de abandono” en Extremadura y llama a votar "con rebeldía" el 21 de diciembre

Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo (UED-SYT) ha denunciado lo que considera “décadas de abandono” de Extremadura por parte de los principales partidos estatales y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en las elecciones del próximo 21 de diciembre “como un acto de rebeldía”.

Críticas a los grandes partidos estatales

Así lo ha expresado Óscar Pérez, candidato a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, en un mensaje difundido por la formación, en el que ha afirmado que la comunidad ha sido tratada “como una colonia interior” por los cuatro grandes partidos con representación en la Cámara regional (PP, PSOE, Vox y Podemos).

Según ha señalado Pérez, Extremadura ha sido durante décadas una de las regiones más olvidadas de la política estatal, una situación que, a juicio de UED-SYT, ha derivado en una desigualdad estructural respecto a otros territorios del país.

“Una colonia interior”

El candidato ha indicado que “Extremadura no es una tierra sin recursos, sino una tierra a la que se le ha negado históricamente el derecho a decidir sobre ellos”. En este sentido, ha añadido que la región ha sido tratada “como una colonia interior, de la que se extrae riqueza sin que revierta en oportunidades para su gente”.

Promesas incumplidas y desequilibrios territoriales

Desde la formación han asegurado que los sucesivos gobiernos han acumulado promesas incumplidas, infraestructuras pendientes y un modelo de inversiones estatales que, en su opinión, no corrige los desequilibrios territoriales. En este contexto, Pérez ha afirmado que “mientras otras comunidades avanzan, Extremadura sigue atrapada en el retraso, el paro y la emigración juvenil”.

Entre las prioridades de su proyecto político, UED-SYT ha planteado una financiación autonómica ajustada a las necesidades reales de la región, la defensa del autogobierno “como una región más del Estado español frente al centralismo” y una revisión del sistema de inversiones públicas para compensar lo que consideran un agravio histórico.

Llamamiento a la participación

“Extremadura no pide privilegios, pide justicia y respeto”, ha subrayado Pérez, quien ha concluido con un llamamiento a la participación ciudadana en las elecciones del 21 de diciembre. “Ese día se decide si Extremadura sigue siendo una tierra olvidada o empieza a construir un futuro con dignidad”.

Enfermería escolar

UED-SYT ha defendido la incorporación de profesionales de enfermería en los centros educativos de Extremadura como una medida necesaria para garantizar la salud y el bienestar del alumnado durante toda la jornada escolar.

La formación ha señalado que la presencia de enfermeras y enfermeros permitiría una respuesta inmediata ante situaciones de urgencia, así como el seguimiento del alumnado con enfermedades crónicas, alergias, diabetes u otras necesidades sanitarias específicas. Asimismo, han destacado su papel en la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos de vida saludables y la educación para la salud desde edades tempranas.

Apoyo a familias y profesorado

Juan Viera, candidato a la Asamblea de Extremadura por UED-SYT, ha subrayado la importancia de esta figura en el ámbito educativo y ha afirmado que “la enfermería escolar no es un lujo, es una necesidad real. Hablamos de seguridad, de prevención y de garantizar una atención sanitaria adecuada a nuestros niños y niñas mientras están en el colegio”.

Según ha indicado la formación, la enfermería escolar contribuiría además a crear entornos educativos más seguros, inclusivos y equitativos, ofreciendo tranquilidad a las familias y apoyo al personal docente, que en muchas ocasiones debe afrontar situaciones sanitarias sin contar con la formación ni los recursos necesarios.

Petición a las administraciones

“Invertir en enfermería escolar es invertir en salud, en igualdad de oportunidades y en una educación de calidad. La escuela debe ser un espacio protegido donde el bienestar del alumnado esté garantizado”, ha señalado Viera.

Por todo ello, UED-SYT ha instado a las administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para la incorporación progresiva de profesionales de enfermería en los centros educativos de Extremadura, como una inversión que consideran esencial en salud, prevención y futuro.