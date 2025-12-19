Abascal llama al voto desde Valencia de Alcántara y denuncia que Extremadura ha sido “abandonada y traicionada por el bipartidismo”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este viernes Valencia de Alcántara en el último día de la campaña electoral. Allí ha asegurado que este proceso electoral le ha permitido comprobar que Extremadura es “una tierra y una región abandonada y traicionada por el bipartidismo desde hace mucho tiempo”, una situación que, a su juicio, se ha agravado con esta convocatoria electoral.

Según se ha informado desde esta formación en una nota de prensa, Abascal ha denunciado que a ese abandono se ha sumado “el gravísimo insulto de Sánchez a los extremeños colocando al colocador y al empleador de su hermano”, así como “la proverbial soberbia y el desprecio de la señora Guardiola a los extremeños”. Según ha afirmado, la dirigente del Partido Popular “solo tiene una pretensión y es ser la presidenta absoluta de Extremadura para aplicar las mismas políticas que los socialistas”, utilizando “las mismas estrategias izquierdistas contra Vox”.

"Ha posibilidad de cambio"

En este contexto, el líder de Vox ha realizado un llamamiento al voto y ha defendido que “hay posibilidades de cambio” en Extremadura. Abascal ha animado a los extremeños a “apostar por el cambio de sentido común” y a apoyar a “Óscar Fernández Calle, que es el único candidato de cambio en estas elecciones”, frente a las políticas “de género, del fanatismo verde y de la invasión migratoria” que, según ha señalado, “han arruinado, han acabado con la seguridad y han acabado también con una buena educación en Extremadura”.

"Sin miedo"

Asimismo, ha pedido acudir a las urnas “sin miedo” y ha llamado a presentar una alternativa política “frente a Sánchez, Alí Babá y sus 40.000 ladrones y abusadores”, y también “frente al Partido Popular de la estafa, ese partido que aún se sienta en una sede pagada con dinero negro”. Abascal ha defendido que Vox ha hecho durante la campaña “una política limpia, honrada y pegada a los intereses reales de los ciudadanos”, abordando problemas como “el colapso del sistema hospitalario, un sistema educativo absolutamente degradado, la inseguridad en las calles o la ruina del campo y de la industria”, que está condenando “al exilio a tantísimos jóvenes extremeños”.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Abascal ha calificado de “muy grave” el robo de votos conocido en Correos y ha reiterado la necesidad de exigir “limpieza electoral” ante “un gobierno mafioso, corrupto y acorralado por la corrupción”. En este sentido, ha señalado que “quien tiene legitimidad para hablar de limpieza electoral es Vox y no el Partido Popular”, recordando las prácticas de “guerra sucia” de su secretario general, Miguel Tellado, en Galicia.

"Intento de boicot" en Zafra

Por otra parte, Abascal ha denunciado la permisividad del Gobierno ante el intento de boicot de un grupo de manifestantes este jueves en Zafra, señalando que, mientras los actos del presidente del Gobierno cuentan con amplios perímetros de seguridad, los de VOX tienen que soportar a “gente amenazante” que, con el permiso del Ministerio del Interior, “intenta y comete delitos electorales intentando interrumpir un acto electoral”. En este sentido, ha anunciado que Vox “va a acudir ante la justicia para denunciar estas cosas” y seguirá denunciando “a este Gobierno que actúa al servicio de una casta y de una mafia corrupta”.

Islamismo e Izquierda

Asimismo, Abascal se ha referido a la polémica generada en Mérida por la utilización de la palabra ‘Alá’ para promocionar un mercado navideño, afirmando que no se trata de un asunto local, sino “un asunto nacional, incluso de un asunto europeo y un asunto civilizacional”. A su juicio, este episodio demuestra “la conexión entre la izquierda y el islamismo”, una deriva que, según ha denunciado el líder de Vox, también comparten el Partido Popular y el Partido Socialista, que “han impuesto a los niños en Ceuta el menú halal y les han prohibido comer jamón a los niños españoles”. Abascal ha lamentado además la manipulación de sus palabras por algunos medios, explicando que él jamás afirmó que se hubiera prohibido comer jamón en España a todos los niños españoles.