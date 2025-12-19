Crecen los ingresos por gripe, mientras la comunidad sigue sin rastro de covid en la antesala de la Navidad

Llegan las navidades y las reuniones familiares y de amigos con una incidencia de gripe más alta que en años anteriores, pero con menos casos de covid y virus respiratorio sincitial en Extremadura.

De esta forma, la gripe es la que tiene actualmente la incidencia más elevada. Aunque se mantiene prácticamente sin cambios en la Atención Primaria, las hospitalizaciones por esta infección siguen creciendo semana tras semana. Así, los últimos datos referentes a la segunda semana de diciembre, difundidos este jueves por el sistema de vigilancia, muestran un ligero descenso de la tasa de incidencia de gripe detectada en los centros de salud, situada en 118,25 casos por 100.000 habitantes en la semana 50 del año (del 8 al 14 de diciembre) frente a los 120,68 de la semana anterior. Sin embargo, la tasa de ingresos se ha incrementado, pasando de los 8 casos por cien mil habitantes a los 12,25.

«La situación epidemiológica en Extremadura no cambia significativamente, con lo que desde el Servicio Extremeño de Salud se siguen manteniendo las mismas recomendaciones», señalan desde la Consejería de Salud a este diario. Esto supone que el uso de las mascarillas sigue siendo recomendable para todas las personas (con o sin síntomas compatibles) en los centros sanitarios y residenciales de la comunidad.

Cero covid, pero más VRS

En cuanto al resto de virus con seguimiento centinela, la situación tampoco varía mucho y es más favorable que en el caso de la gripe. A las puertas de las fiestas navideñas, no hay rastro de covid-19 en la comunidad en las últimas semanas, frente a los últimos años donde este virus ha causado más estragos. Según el informe del Sistema de Vigilancia Centinela en Extremadura la tasa de incidencia de la infección provocada por coronavirus en Atención Primaria se sitúa en cero casos por 100.000 habitantes, igual que la tasa de ingresos hospitalarios.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías, los datos conocidos este jueves elevan la tasa de incidencia de esta infección en Atención Primaria en 18,19 casos por cien mil habitantes frente a los 0 casos de la semana anterior. Respecto a la tasa de hospitalizaciones el dato también se eleva, pasando de los 0,74 casos por 100.000 habitantes a los 0,94 de la última semana.

Incidencia conjunta

De forma conjunta, la incidencia de estos tres virus respiratorios en la Atención Primaria en la comunidad ha bajado hasta los 253,6 casos frente a los 349,6 casos de la semana anterior. De esta forma, Extremadura se sitúa como la comunidad con la tasa más baja del país, muy lejos de otras comunidades en las que se superan el millar de casos, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, y también de la media estatal, situada en 809 casos por cien mil habitantes.

Por contra, la comunidad extremeña sí destaca en la incidencia registrada en los hospitales, que de forma conjunta se sitúa en 26,9 (frente a los 24,7 de la semana anterior y los 21,5 de media nacional), una cifra que coloca a la comunidad en la sexta posición del país con la incidencia más elevada.