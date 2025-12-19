Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una exdiputada de Vox acusa al candidato extremeño de ocultar un caso de acoso

Magdalena Nevado, expresidenta de la formación en Cáceres, insiste en que la formación de Abascal tapa deliberadamente acusaciones de mujeres que incluso ocupan ahora altos cargos.

Abascal y Fernández Calles, ayer, en el mitin de cierre de campaña en Badajoz

M. R.

La chispa definitiva saltó durante el debate celebrado por los candidatos de PSOE, Unidas y Vox en RTVE. El cabeza de lista de estos últimos, Óscar Fernández Calles, se dirigió con contundencia hacia el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, para echarle en cara el goteo de casos de acoso que asedia, en las últimas semanas, al PSOE a escala nacional: “Queremos que las mujeres extremeñas no tengan que soportar lo que están soportando las socialistas”, aseveró.

Poco después, en la red social 'X', Magdalena Nevado estallaba contra su antiguo compañero de filas: “Pues tú eras conocedor de los casos de acoso de tu partido y no solo callaste, sino que me recomendaste a mí que callara también. Yo no lo hice”. Magdalena Nevado “resucitaba” el acoso supuestamente sufrido por la europarlamentaria Mireia Borrás en 2023 por parte del actual diputado nacional por Badajoz, Ignacio Hoces, entonces asesor jurídico del grupo parlamentario. Borrás habría confiado a Nevado, según relata la exdiputada, el temor de ser apartada de las listas a raíz de la negativa a las pretensiones de Hoces, narrándole con detalle el episodio de acoso. A partir de ahí, la expresidenta de Vox en Cáceres puso en conocimiento tanto de la dirección nacional como del actual candidato a la Junta de Extremadura los detalles narrados por Borrás. Por entonces, “Vox no contaba con ningún protocolo contra casos de acoso” y no se produjo ninguna denuncia formal por parte de la que ahora es europarlamentaria. Nevado fue paulatinamente relegada y acabó por abandonar la formación casi al mismo tiempo que se producía la salida de Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Caballeros y era apartado Ortega Smith.

"Lo sabía todo el mundo, lo hablamos muchas veces"

Sin embargo, afirma que no habla desde el resentimiento: “No es de ahora, nunca he ocultado lo que pasó. Lo sabía todo el mundo, por eso no entiendo que saquen pecho. Piensan que se olvida y nos están acostumbrando a que nadie les rechiste. Yo solo lo he recordado y he añadido que Óscar (Fernández Calles) lo sabía. Lo hablamos muchas veces, pero él, calla y obedece”. Este diario ha intentado conocer la versión de Fernández Calles, que esta noche cerraba campaña junto a Abascal en un mitin en Badajoz, sin que se haya pronunciado hasta el momento.

