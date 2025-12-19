La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos

Los bares de pueblos, entidades locales menores o pedanías extremeñas de menos de 300 habitantes podrán recibir hasta 5.000 euros de ayudas para afrontar gastos ordinarios y así contribuir a su rentabilidad y a que puedan seguir abiertos. Son algunas de las subvenciones que figuran en 'Yo repueblo', uno de los planes de la Junta de Extremadura contra la despoblación, que está dotado con 1,9 millones de euros.

El proyecto de decreto está accesible en el portal de Transparencia, la norma fue aprobada en Consejo de Gobierno el pasado día 9 de diciembre y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura en próximas fechas. Una de las cinco líneas de subvenciones de este plan de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural se dirige específicamente a negocios con licencia de café-bar o de cafetería.

La finalidad de estas ayudas, explica el texto, "es el mantenimiento de la rentabilidad de los servicios de ocio que sirven para el mantenimiento de las relaciones sociales e intergeneracionales en zonas escasamente pobladas y con especiales dificultades demográficas".

La ayuda se concibe como un modo de compensar "tanto los costes extra de logística como la baja rentabilidad de estos negocios, habida cuenta de que el mercado en el que operan está restringido por la población a la que atienden", detalla el proyecto elaborado por la Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Abono del 100% de los gastos

Serán subvencionables los gastos de agua y luz, gas o combustible de funcionamiento del servicio, telecomunicaciones y suscripciones a plataformas de difusión de contenidos, incluidos los costes extra para exposición pública, y también los gastos de logística y transporte de mercancías.

La Junta abonará a los beneficiarios el 100% de los gastos justificados, hasta un máximo de 5.000 euros. Los interesados en recibir estas subvenciones tienen dos meses de plazo para solicitarlas, contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el DOE. Las ayudas cuentan con unos fondos de 400.000 euros y se adjudicarán por concurrencia competitiva. Si las peticiones superaran el crédito habilitado, se creará una lista de espera.

El programa 'Yo repueblo' incluye otras cuatro líneas de ayudas. Una de ellas está dirigida a comercios y servicios de proximidad en poblaciones de hasta 300 vecinos. En concreto, podrán optar a la ayuda de hasta 25.000 euros escuelas y centros de educación infantil, y también tiendas de alimentación, incluidas las ambulantes.

Igualmente, podrán beneficiarse las multitiendas, supermercados, academias y servicios de formación, las tiendas de productos especializados no ambulantes (textil, ferretería y otras) y también las estaciones de servicio.

Una tercera línea de ayudas busca facilitar el relevo empresarial, financiando "los gastos derivados del traspaso del negocio y las mejoras iniciales para asegurar su viabilidad". Los beneficiarios serán "empresarios o autónomos que asuman la explotación de negocios existentes viables cuyo propietario inicial esté en proceso de jubilación o liquidación". El beneficiario debe estar empadronado en el municipio donde se ubique el negocio y se comprometerá a mantenerlo abierto durante dos años.

Alquiler o compra

La lista de gastos subvencionables incluye, entre otros, la adquisición y traspaso del negocio; la ampliación, mejora y modernización del edificio de la empresa existente; los gastos de alquiler o compra de local o vivienda si la va a ocupar el titular del negocio y está en el mismo municipio que el negocio; y también la compra de maquinaria y equipamiento para la modernización y viabilidad de la empresa tras el relevo.

Otra de las líneas del plan 'Yo repueblo' concederá hasta 12.000 euros (1.000 euros más si la beneficiaria es una mujer) a agricultores de 41 a 55 años en pueblos de hasta mil residentes. Está concebida para quienes no pueden optar a las ayudas de incorporación y hayan obtenido derechos en la reserva nacional del régimen de ayuda básica a la renta, con especial atención a la titularidad compartida.

La quinta y última línea de ayudas de este programa de la Junta de Extremadura subvencionará proyectos contra la despoblación presentados por asociaciones o fundaciones en municipios de hasta 3.000 habitantes.

Todas las ayudas se resolverán antes de tres meses desde la finalización del plazo para concurrir y se ejecutarán antes de un año.