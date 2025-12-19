21D: Elecciones en Extremadura
Pacma propone una ley extremeña que evite separaciones forzadas entre personas y animales por motivos de vivienda, salud o edad
El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha propuesto impulsar en Extremadura una ley integral de convivencia con animales que facilite su admisión en viviendas de alquiler, hospitales, residencias de personas mayores, transporte público y espacios públicos, con el objetivo de evitar separaciones forzadas entre personas y sus animales por circunstancias sobrevenidas.
Desde la formación han explicado que muchas personas consideran a los animales miembros de la familia, con los que establecen fuertes vínculos emocionales. En este sentido, han señalado que “en la práctica, muchas personas se ven obligadas a abandonar a sus animales o a cederlos a terceros” al no poder acceder a una vivienda de alquiler que los permita, ingresar en un hospital que admita sus visitas o trasladarse a una residencia de mayores que admita animales de compañía.
Garantías en el alquiler
La propuesta de PACMA contempla un marco normativo con garantías para todas las partes implicadas. En el ámbito del alquiler, la formación ha planteado medidas destinadas a aportar seguridad a los propietarios, como responsabilidades por daños, fianzas específicas o seguros, así como incentivos y bonificaciones para quienes alquilen viviendas admitiendo animales.
Centros sanitarios y espacios públicos
En el caso de centros sanitarios, residencias y espacios públicos, la iniciativa prevé protocolos de convivencia, higiene y seguridad que permitan la presencia de animales sin menoscabo del bienestar colectivo.
Calidad de vida y prevención del abandono
Desde el Partido Animalista han señalado que esta ley contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas mayores y dependientes, al reforzar el vínculo humano-animal y reducir los abandonos derivados de situaciones de vulnerabilidad.
PACMA ha defendido que avanzar hacia una regulación integral es indispensable para garantizar que ninguna persona tenga que renunciar a su animal por motivos de salud, vivienda o edad en Extremadura.
